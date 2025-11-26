Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ - РИА Новости, 26.11.2025
01:10 26.11.2025 (обновлено: 07:16 26.11.2025)
В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ
общество
айрат гибатдинов
госдума рф
Новости
ru-RU
общество, айрат гибатдинов, госдума рф
Общество, Айрат Гибатдинов, Госдума РФ
В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ

КПРФ предложила установить минимальные алименты на уровне не менее половины МРОТ

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Законопроект, разработанный парламентариями, будет внесён в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Госдуме предложили штрафовать чиновников за перенаправление жалоб
22 ноября, 04:16
"Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребенка — половины, на двух детей — трех четвертых, на трех и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ", — говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости соавтор инициативы, сенатор Гибатдинов отметил, что законопроект закрепит существующую судебную практику, по которой решение о сумме алиментов соразмерно прожиточному минимуму. По его словам, в случае принятия инициативы бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, не принимающего участие в воспитании ребенка.
"Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти "лазейки", что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен", — сказал политик.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
18 ноября, 01:23
 
Общество Айрат Гибатдинов Госдума РФ
 
 
