В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ
2025-11-26T01:10:00+03:00
2025-11-26T01:10:00+03:00
2025-11-26T07:16:00+03:00
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Законопроект, разработанный парламентариями, будет внесён в Госдуму в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Для трудоспособных родителей размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый судом с их родителей ежемесячно, должен составлять не менее: на одного ребенка — половины, на двух детей — трех четвертых, на трех и более и детей — полного размера величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ", — говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости соавтор инициативы, сенатор Гибатдинов
отметил, что законопроект закрепит существующую судебную практику, по которой решение о сумме алиментов соразмерно прожиточному минимуму. По его словам, в случае принятия инициативы бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на родителя, не принимающего участие в воспитании ребенка.
"Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти "лазейки", что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен", — сказал политик.