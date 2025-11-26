Рейтинг@Mail.ru
20:41 26.11.2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36, сообщает местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли (Ли Цзячао). РИА Новости, 26.11.2025
в мире
гонконг
гонконг
в мире, гонконг
В мире, Гонконг
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36, 29 человек госпитализированы

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36, сообщает местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли (Ли Цзячао).
В среду в Гонконге пожар охватил все восемь зданий жилого комплекса Wang Fuk Court. Ранее сообщалось, что в результате него 13 человек погибли, минимум 22 человека пострадали и более сотни животных находятся в ловушке.
"Джон Ли заявил, что в результате пожара погибли 36 человек, с 279 не удается выйти на связь, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии", - пишет портал.
