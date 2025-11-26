https://ria.ru/20251126/gonkong-2057833673.html
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36 - РИА Новости, 26.11.2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 36, сообщает местный портал HK01 со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли (Ли Цзячао). РИА Новости, 26.11.2025
