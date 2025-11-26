Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов - РИА Новости, 26.11.2025
12:16 26.11.2025
Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов
Глава Приднестровья Вадим Красносельский досрочно проголосовал на выборах депутатов всех уровней в территориальной избирательной комиссии в Доме Советов города... РИА Новости, 26.11.2025
ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровья Вадим Красносельский досрочно проголосовал на выборах депутатов всех уровней в территориальной избирательной комиссии в Доме Советов города Тирасполя, передает корреспондент РИА Новости.
Опустив бюллетень в урну, он поблагодарил членов комиссии за работу. Красносельский призвал приднестровцев не игнорировать участие в выборах.
В Приднестровье с 24 по 29 ноября 2025 года проходит досрочное голосование. С 24 по 27 ноября голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя путем заполнения бюллетеня в территориальной избирательной комиссии. В участковой избирательной комиссии досрочное голосование пройдет 28 и 29 ноября 2025 года. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
По данным ЦИК за два дня досрочного голосования с 24 ноября по 25 ноября 2025 года сделали свой выбор 1676 избирателей.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
