Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровья Вадим Красносельский досрочно проголосовал на выборах депутатов всех уровней в территориальной избирательной комиссии в Доме Советов города Тирасполя, передает корреспондент РИА Новости.

Опустив бюллетень в урну, он поблагодарил членов комиссии за работу. Красносельский призвал приднестровцев не игнорировать участие в выборах.

В Приднестровье с 24 по 29 ноября 2025 года проходит досрочное голосование. С 24 по 27 ноября голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя путем заполнения бюллетеня в территориальной избирательной комиссии. В участковой избирательной комиссии досрочное голосование пройдет 28 и 29 ноября 2025 года. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК за два дня досрочного голосования с 24 ноября по 25 ноября 2025 года сделали свой выбор 1676 избирателей.

Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.