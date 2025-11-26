https://ria.ru/20251126/glava-2057659104.html
Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов
Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов - РИА Новости, 26.11.2025
Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов
Глава Приднестровья Вадим Красносельский досрочно проголосовал на выборах депутатов всех уровней в территориальной избирательной комиссии в Доме Советов города... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:16:00+03:00
2025-11-26T12:16:00+03:00
2025-11-26T12:16:00+03:00
в мире
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018486428_0:85:2925:1730_1920x0_80_0_0_4cd1b4b7a73b391b289c81dc8310741e.jpg
https://ria.ru/20251121/pridnestrove-2056493505.html
https://ria.ru/20251124/plan-2057242926.html
молдавия
ссср
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018486428_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b289b7489c3df5a548b0aa58e6d06ac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский
В мире, Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский
Глава Приднестровья досрочно проголосовал на выборах депутатов
Глава ПМР Красносельский досрочно проголосовал на выборах депутатов всех уровней
ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровья Вадим Красносельский досрочно проголосовал на выборах депутатов всех уровней в территориальной избирательной комиссии в Доме Советов города Тирасполя, передает корреспондент РИА Новости.
Опустив бюллетень в урну, он поблагодарил членов комиссии за работу. Красносельский
призвал приднестровцев не игнорировать участие в выборах.
В Приднестровье с 24 по 29 ноября 2025 года проходит досрочное голосование. С 24 по 27 ноября голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя путем заполнения бюллетеня в территориальной избирательной комиссии. В участковой избирательной комиссии досрочное голосование пройдет 28 и 29 ноября 2025 года. По данным центризбиркома, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
По данным ЦИК за два дня досрочного голосования с 24 ноября по 25 ноября 2025 года сделали свой выбор 1676 избирателей.
Тридцатого ноября, в единый день голосования, приднестровцам предстоит избрать 33 депутата Верховного Совета ПМР, 469 депутатов местных Советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.