08:53 26.11.2025 (обновлено: 09:11 26.11.2025)
NYP: слова Трампа о возможной встрече Путина и Зеленского поразили Ермака
2025-11-26T08:53:00+03:00
2025-11-26T09:11:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
дело миндича
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, дело миндича
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дело Миндича
NYP: слова Трампа о возможной встрече Путина и Зеленского поразили Ермака

NYP: Ермак поник после сообщения Трампа о возможной встрече с Путиным

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был опустошен из-за сообщения американского президента Дональда Трампа о том, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможна на завершающей стадии урегулирования, сообщает газета New York Post.
Ранее Трамп в Truth Social написал, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник Стив Уиткофф будет находиться в Москве. Он добавил, что встреча с Путиным и Зеленским возможна, когда сделка по урегулированию на Украине будет согласована.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"О чем-то пошушукались": в Раде предупредили о решении Трампа по Зеленскому
06:48
Это сообщение было опубликовано в то время, когда Ермак давал интервью изданию, в котором он говорил о надеждах на скорое подписание Трампом и Зеленским совместного американо-украинского плана урегулирования в США во время празднования Дня благодарения.
"Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность", - говорится в публикации.
Глава офиса Зеленского также указал на то, что Трамп впоследствии "может очень быстро сменить свою позицию".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ермак отверг план США по урегулированию из 28 пунктов
Вчера, 21:16
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
08:00
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДело Миндича
 
 
