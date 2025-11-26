В Германии призвали вернуться к покупке российских газа и нефти

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала планы правительства по бюджету не соответствующими конституции и призвала вернуться к поставкам газа и нефти из России, так как это отвечает национальным интересам ФРГ.

"Совершив финансовый госпереворот, который в качестве эвфемизма называется специальным фондом, вы возложили на Германию самое большое долговое бремя в послевоенной истории. Согласно вашим планам, каждый второй евро из якобы предназначенного для инвестиций спецфонда будет израсходован на потребительские расходы. Это не соответствует конституции. Ваш бюджет не соответствует конституции. Вместо того, чтобы сокращать лишние расходы, как было обещано, и консолидировать бюджет, вы вовсю бросаете деньги на ветер", - заявила Вайдель в ходе дебатов о бюджете на 2026 год в бундестаге. Трансляция велась на сайте бундестага.

По её словам, Германии срочно нужна программа реформирования государства, экономики и общества.

"Пришло время для плана "Альтернативы для Германии". Это план из 12 пунктов, чтобы вновь поставить Германию на ноги. Во-первых, нам нужна дешевая и надежная энергия. Это основа экономического подъема и процветания. Поэтому мы должны немедленно прекратить неудавшийся эксперимент по энергетическому переходу. Мы должны немедленно прекратить разрушение АЭС и активизировать возвращение к атомной энергетике. И мы должны покупать газ и нефть там, где это дешевле всего, то есть в России . Это в наших национальных интересах", - добавила она.

Бюджетный комитет бундестага ранее утвердил проект бюджета на 2026 год, подразумевающий расходы на 524,5 миллиарда евро, что на 4 миллиарда евро больше, чем предлагалось в первоначальном проекте федерального правительства. Кроме того, по данным агентства DPA, комитет одобрил заимствования в размере почти 98 миллиардов евро в основном бюджете, что на 8 миллиардов больше, чем предлагалось изначально. Эти заимствования идут в дополнение к кредитам специальных фондов на инфраструктуру и оборону, таким образом в конечном итоге общий размер долга, вероятно, превысит 180 миллиардов евро.

Институт экономики Германии (IW) ранее провел собственные расчёты и пришел к выводу, что почти половина кредитных средств, запланированных правительством Германии под инвестиции до 2029 года, на практике будет использована для заполнения пробелов в регулярном бюджете.

Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.