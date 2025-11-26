"Теперь всех уволят". В ЕС грядут масштабные изменения

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Немецкая промышленность переживает не лучшие времена. Недальновидная экономическая политика больно ударила по всем ключевым сферам, в том числе по визитной карточке страны — автопрому. Отрасль, уже потерявшая рекордное количество рабочих мест, столкнулась с новым вызовом.

Под откос

По данным газеты Handelsblatt, число работников в автопроме сократилось до минимума за 14 лет. В третьем квартале 2025-го в производстве была занята 721 тысяча человек, что на 6,3% меньше, чем в тот же период годом ранее. И сокращения продолжаются.

Так, производитель грузовиков и автобусов MAN урежет около 2,3 тысячи рабочих мест в течение следующих десяти лет. В концерне утверждают, что сокращения будут "социально приемлемыми" и увольнений не последует. Это коснется головного предприятия в Мюнхене, а также двух заводов в Нюрнберге и Зальцгиттере. Таким образом компания планирует адаптироваться к продолжающемуся спаду на рынке грузовых автомобилей в Германии и улучшить финансовые показатели.

"В первую очередь все упирается в деньги. Электрическая спецтехника обходится в два-три раза дороже дизельных аналогов, переходить на нее европейцам приходится из-за жестких экологических норм ЕС, требующих сокращения выбросов на 55% к 2030-му. Кроме того, сказывается недостаток зарядной инфраструктуры для тяжелого транспорта. Экономическая неопределенность, дорогостоящая энергия и высокие ставки также ограничивают спрос", — объясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Довершает картину нарастающее конкурентное давление китайских марок, предлагающих более доступные и современные решения, отмечает, в свою очередь, независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

В профсоюзе IG Metall уверены, что концерн приуменьшает масштаб проблем — и сокращений будет куда больше, пишет Handelsblatt. По подсчетам организации, до двух тысяч рабочих мест может потерять только завод в Мюнхене, еще минус пятьсот ожидают в Нюрнберге.

Не по плану

На рынке легковых автомобилей и того хуже: кризис, вызванный зеленой программой, усугубила жесткая торговая стратегия Вашингтона. В итоге поставки легковушек из ЕС в США в августе сократились до минимальных с февраля 2022-го 2,21 миллиарда долларов. За месяц импорт европейских авто в Штаты обвалился на 26%, а за год — на 36%.

Причем наибольшим спросом пользовались машины с бензиновым двигателем объемом от полутора до трех литров — на 1,08 миллиарда долларов, более трех литров — на 544,7 миллиона. Электромобилей купили всего на 333,4 миллиона.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) признала : план по сокращению выбросов среди легковушек и фургонов не работает — спрос слишком низкий. Автопроизводители считают, что для зеленого перехода одних регламентов недостаточно, подчеркивая, что сосредоточиться необходимо на развитии инфраструктуры, а также на обеспечении конкурентоспособности и устойчивости отрасли. С призывами пересмотреть планы по запрету автомобилей с ДВС к 2035-му выступал и генеральный директор концерна BMW Оливер Ципсе.

Для "локомотива Европы" это особенно важно, отмечает Ради. Немецкая автомобильная промышленность годами строилась вокруг двигателей внутреннего сгорания, но сегодня глобальный рынок стремительно смещается в сторону электромобилей. При этом Европа — и особенно Германия — отстает от США и Китая как по темпам развития EV-инфраструктуры, так и по конкурентоспособности новых моделей. Ужесточение экологических норм в ЕС ускорило переход, но поддержка властей оказалась недостаточной.

В результате крупнейшие автопроизводители несут колоссальные издержки на модернизацию, теряя при этом рыночные позиции. "Снижение численности рабочих — не краткосрочная реакция на конъюнктуру, а признак долгосрочной трансформации, которая грозит деиндустриализацией целых регионов", — указывает эксперт.

На помощь

В целом 2025 год выдался тяжелым для немецкой промышленности. Почти 150 тысяч рабочих мест на 88 предприятиях сократят, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования организации работодателей Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

В перечне INSM — крупные корпорации, поставщики автокомплектующих, логистические и авиапредприятия, IT-компании, небольшие машиностроительные фирмы. "Только в Deutsche Bahn с головным офисом в Берлине планируется сократить 30 тысяч рабочих мест, а у поставщика автокомплектующих ZF во Фридрихсхафене — 14 тысяч", — отмечается в материале. Всего урежут 147 522 места.

Да и по данным Института экономики Германии (IW), более 35% частных предприятий в ФРГ собираются сократить персонал в следующем году. Кроме того, 33% компаний планируют снижение инвестиционного бюджета, треть ожидает спада производства, а также деловой активности по сравнению с 2025-м.

Промышленное производство остается примерно на десять процентов ниже допандемийного уровня, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Руководитель INSM Торстен Альслебен обратил внимание на излишнюю бюрократизацию, слишком высокие цены на энергоносители, огромные налоги и большие затраты на рабочую силу, а также нехватку квалифицированных кадров. "Для решения этих проблем нужны конкретные меры, а не новые долги", — отметил он. По его словам, если правительству не удастся быстро изменить ситуацию, Германия просто лишится статуса промышленного центра.

Разрыв долгосрочных экономических связей с Россией и необходимость замещать российский трубопроводный газ более дорогими поставками СПГ сделали топливо непомерно дорогим, указывает Беленькая. "Еще в начале года Международное энергетическое агентство сообщало что, цены на газ для промышленных потребителей в Европе с 2022-го в среднем выше на треть, чем в Китае, и в пять раз, чем в США. Среди прочего — отставание от КНР в цифровых технологиях, особенно в сегменте электромобилей, недостаточная гибкость рынка труда и высокая степень бюрократизации", — напоминает она.