Рейтинг@Mail.ru
До заключения мира на Украине еще далеко, считает генсек НАТО - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/gensek-2057647830.html
До заключения мира на Украине еще далеко, считает генсек НАТО
До заключения мира на Украине еще далеко, считает генсек НАТО - РИА Новости, 26.11.2025
До заключения мира на Украине еще далеко, считает генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине требует дальнейших... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:47:00+03:00
2025-11-26T11:47:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
марк рютте
владимир путин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057160530.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057563418.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, марк рютте, владимир путин, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Марк Рютте, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
До заключения мира на Украине еще далеко, считает генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте: до достижения мира на Украине еще далеко

© AP Photo / Virginia MayoМарко Рютте
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марко Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине требует дальнейших переговоров, а до достижения мира еще далеко.
Ранее американские власти высоко оценили результаты встречи в Женеве представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом заявлял, что большинство пунктов согласованы. При этом в Вашингтоне понимают, что для успеха плана он должен быть одобрен Россией, отмечали в администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
08:00
"Этот мирный план является основой для переговоров между Украиной и США. В нем есть некоторые сильные, но также и некоторые сложные элементы, которые требуют еще работы и переговоров. Украинцы и американцы сейчас работают над этим", - заявил Рютте в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), не сообщив детали мирного плана.
По его словам, параллельно идёт обсуждение на уровне ЕС и НАТО, но независимо от переговоров между США и Украиной. Рютте также назвал прошедшие переговоры в Женеве "настоящим успехом", которые послужили основой того, чтобы США и Украина "вступили в реальный диалог".
"За этим должны последовать другие встречи, а затем должны состояться отдельные переговоры с ЕС и НАТО по некоторым вопросам. На пути к миру мы еще далеки от цели", - заявил генсек НАТО.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Такого никто не ждал. Зеленский нашел чем удивить украинцев
08:00
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Из носа Зеленского выпало что-то белое во время обращения - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
01:49
 
В миреРоссияСШАУкраинаМарк РюттеВладимир ПутинДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала