До заключения мира на Украине еще далеко, считает генсек НАТО

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине требует дальнейших переговоров, а до достижения мира еще далеко.

Ранее американские власти высоко оценили результаты встречи в Женеве представителей США Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом заявлял, что большинство пунктов согласованы. При этом в Вашингтоне понимают, что для успеха плана он должен быть одобрен Россией , отмечали в администрации.

"Этот мирный план является основой для переговоров между Украиной и США. В нем есть некоторые сильные, но также и некоторые сложные элементы, которые требуют еще работы и переговоров. Украинцы и американцы сейчас работают над этим", - заявил Рютте в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), не сообщив детали мирного плана.

По его словам, параллельно идёт обсуждение на уровне ЕС НАТО , но независимо от переговоров между США и Украиной. Рютте также назвал прошедшие переговоры в Женеве "настоящим успехом", которые послужили основой того, чтобы США и Украина "вступили в реальный диалог".

"За этим должны последовать другие встречи, а затем должны состояться отдельные переговоры с ЕС и НАТО по некоторым вопросам. На пути к миру мы еще далеки от цели", - заявил генсек НАТО.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.