Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа "папочкой"
Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа "папочкой" - РИА Новости, 26.11.2025
Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа "папочкой"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что назвал президента США Дональда Трампа "папочкой" из-за своего собственного стиля высказываться, а также... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:34:00+03:00
2025-11-26T11:34:00+03:00
2025-11-26T11:34:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
марк рютте
дональд трамп
нато
politico
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, марк рютте, дональд трамп, нато, politico
В мире, США, Иран, Израиль, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Politico
Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа "папочкой"
Генсек НАТО Рютте назвал Трампа "папочкой" из-за стиля высказываться
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что назвал президента США Дональда Трампа "папочкой" из-за своего собственного стиля высказываться, а также отметил, что не ожидал, что его слова произведут такой эффект.
Ранее на саммите альянса Рютте
, комментируя слова Трампа
, сравнившего Иран
и Израиль
с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО
пришлось бы тяжело. Газета Politico
писала, что некоторые европейские чиновники были раздражены "подхалимским" поведением Рютте по отношению к Трампу на саммите.
"Всегда есть какие-то нюансы, связанные с формулировками. Когда я сказал "папочка", я не осознавал в тот момент, какое впечатление это произведет. Но ничего страшного. Я хочу сказать, что это вопрос вкуса, говорить так или нет. Но это мой стиль, и нравится он людям или не нравится, они уже меня знали, когда предлагали стать генеральным секретарем", - сообщил Рютте в интервью газете Pais.
При этом от отметил, что ему симпатичен Трамп, которого он считает приятным человеком, который ломает стереотипы.