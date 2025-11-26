Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как может вырасти экспорт "Газпрома" в ближайшие годы
19:02 26.11.2025 (обновлено: 19:17 26.11.2025)
Эксперт рассказал, как может вырасти экспорт "Газпрома" в ближайшие годы
экономика
китай
европа
восток
алексей миллер
евросоюз
газпром
китай
европа
восток
экономика, китай, европа, восток, алексей миллер, евросоюз, газпром
Экономика, Китай, Европа, Восток, Алексей Миллер, Евросоюз, Газпром
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье с 2025 по 2030 годы может вырасти на 23%, с 78 до 96 миллиардов кубометров, считает аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов.
Согласно представленной презентации, в 2025 году он ожидает экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 78 миллиардов кубометров, а в 2030 году показатель может вырасти до 96 миллиардов. Рост, таким образом, составит 23%.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Газпром продолжит обеспечивать Киргизию ресурсами, заявил Путин
Вчера, 12:44
Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли "Газпром" заместить на Востоке экспортные объемы газа, которые продавал в Европу, он ответил: "Здесь будет все очень зависеть от горизонтов, на которые мы смотрим. Если на пике мы продавали в Европу 200 миллиардов кубометров, сейчас это (в общем на экспорт в дальнее зарубежье – ред.) 78 миллиардов. Около половины идет в Китай. Вторая половина разбита пополам, 20% примерно в Европейский Союз, остальное в Турцию".
При этом "Газпром" экспортирует порядка 17-18 миллиардов кубометров в Европу, которая желает отказаться от российских энергоресурсов к 2027-2028 году. "Если у ЕС получится отказаться от данных поставок, то объемы от новых проектов лишь восполнят данные потери и экспорт останется на уровне около 80 миллиардов кубометров до 2030 года", – добавил Шумилов.
"Что может произойти в будущем? Как я это вижу, есть только три точки роста. Это небольшое расширение объемов на "Силе Сибири", это "дальневосточный маршрут" за счет мощностей "Сахалина-3", и это "Сила Сибири 2", по которой нет полноценного подтверждения, а если проект будет реализован, то это горизонт 2035 года. Если мы возьмем все эти три фактора, мы будем поставлять на экспорт где-то 75% того, что было ранее", – продолжил эксперт.
GAZPROM Germania - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Газпром считает, что Европе может не хватить газа в случае холодов
24 ноября, 15:58
Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему в 2026 году ожидаются выше контрактного уровня 38 миллиардов кубометров в год, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Дальневосточный маршрут", как ожидается, будет запущен в 2027 году.
Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год подписан в сентябре 2025 года. Тогда же "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Наверное, есть и другие маршруты, допустил Шумилов. Однако с учетом высокой конкуренции на рынке эксперт не берется говорить, что они "будут с очень большой вероятностью". Сейчас объемы "дальневосточного маршрута" и расширение "Силы Сибири" добавят 18 миллиардов кубометров, или примерно 20-23% к объему экспорта российского газа по трубам, уточнил эксперт.
"Но рассчитывать здесь на какие-то большие величины я бы в моменте не стал. То есть история пока все еще под давлением", – добавил он.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Газпром" оценил плачевную ситуацию с газом в Европе
24 ноября, 15:56
 
