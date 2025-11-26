Рейтинг@Mail.ru
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 26.11.2025
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
План Запада по Украине провалился, а замедление российской армии уже не представляется возможным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. РИА Новости, 26.11.2025
Уотсон: замедление российской армии уже не представляется возможным

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. План Запада по Украине провалился, а замедление российской армии уже не представляется возможным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
"Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь на фронте уже не о том, чтобы замедлить продвижение российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу", — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что попытки перебороть стратегическую выносливость и боевую готовность России изначально обречены на провал, если руководствоваться историей.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. В четверг Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог с Украиной.
