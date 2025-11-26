https://ria.ru/20251126/front-2057850038.html
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2025
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
План Запада по Украине провалился, а замедление российской армии уже не представляется возможным, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. РИА Новости, 26.11.2025
"Гамбит провалился". На Западе высказались об исходе конфликта на Украине
Уотсон: замедление российской армии уже не представляется возможным