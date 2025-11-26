МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского об отмене запрета на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет вызывает тревогу среди украинских военных, пишет Der Tagesspiegel.
"Через два года сражаться будет некому. <…> Солдаты, которые держат фронт уже три с половиной года, просто заканчиваются", — рассказал изданию представитель ВСУ.
В беседе с газетой он также отметил, что это решение "трудно объяснить" и добавил, что его сложно принять из-за проблем с ротацией на передовой. По словам бойца, увольнение можно получить только в случае "смерти или ранения". По его мнению, решение главы киевского режима может усилить и без того растущую пропасть между фронтом и тылом.
В августе украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого они стали массово покидать территорию страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>