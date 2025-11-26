https://ria.ru/20251126/fond-2057606323.html
Появились подробности о фонде, главу которого заподозрили в истязании детей
Появились подробности о фонде, главу которого заподозрили в истязании детей
Появились подробности о фонде, главу которого заподозрили в истязании детей
Фонд, главу которого заподозрили в истязании детей, задолжал более 271 тыс руб
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фонд, глава которого, предположительно, фигурирует в деле об истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, задолжал свыше 271 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов и юридическими регистрационными документами.
Согласно документам, фонд, президент которого, как ранее сообщали в СМИ, фигурирует по делу об истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье
, был основан более четырех лет назад в Ростове-на-Дону
.
Как следует из материалов судебных приставов, с фонда принудительно взыскивают свыше 271 тысячи рублей по двум исполнительным производствам о "взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Одно производство было возбуждено в сентябре этого года, второе — в ноябре. Оба долга взыскивают приставы Ростовской области
.
Ранее в Истринском городском суде
сообщили РИА Новости об аресте подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних.
Позднее в подмосковном главке СК России
рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.
Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске
был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.
В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами на руках и ногах от связываний.
Сейчас обвинение предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков, ведется розыск организаторов центра.