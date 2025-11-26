Появились подробности о фонде, главу которого заподозрили в истязании детей

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фонд, глава которого, предположительно, фигурирует в деле об истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье, задолжал свыше 271 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов и юридическими регистрационными документами.

Согласно документам, фонд, президент которого, как ранее сообщали в СМИ, фигурирует по делу об истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье , был основан более четырех лет назад в Ростове-на-Дону

Как следует из материалов судебных приставов, с фонда принудительно взыскивают свыше 271 тысячи рублей по двум исполнительным производствам о "взысканиях имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Одно производство было возбуждено в сентябре этого года, второе — в ноябре. Оба долга взыскивают приставы Ростовской области

Ранее в Истринском городском суде сообщили РИА Новости об аресте подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних.

Позднее в подмосковном главке СК России рассказали о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.

В результате 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами на руках и ногах от связываний.