СМИ: началась работа над четвертым фильмом франшизы "Час пик" с Джеки Чаном - 26.11.2025
Культура
 
02:30 26.11.2025
СМИ: началась работа над четвертым фильмом франшизы "Час пик" с Джеки Чаном
Работа над четвертым фильмом кинофраншизы "Час пик" с американскими актерами Джеки Чаном и Крисом Такером началась, сообщает журнал Variety. РИА Новости, 26.11.2025
СМИ: началась работа над четвертым фильмом франшизы "Час пик" с Джеки Чаном

Джеки Чан в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Работа над четвертым фильмом кинофраншизы "Час пик" с американскими актерами Джеки Чаном и Крисом Такером началась, сообщает журнал Variety.
"Час пик 4" уже в работе... Бретт Ратнер, который создал первые три части... возвращается для съемок четвертого фильма", - говорится в публикации журнала.
По данным Variety, в кинокартине снова появятся актеры Джеки Чан и Крис Такер, игравшие в первых трех частях кинофраншизы. Дистрибьютером фильма в кинотеатрах станет компания Paramount, как сообщили изданию неназванные источники.
В понедельник издание Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщало, что президент США Дональд Трамп лоббирует возрождение кинофраншизы "Час пик" о приключениях полицейского инспектора, роль которого в предыдущих частях исполнял Джеки Чан.
Премьера "Часа пик" состоялась в 1998 году. Фильм собрал в мировом прокате 245,3 миллиона долларов. Франшиза продолжилась двумя сиквелами: "Час пик 2" (2001) и "Час пик 3" (2007).
10 сентября, 03:29
В России хотят показать фильм "Кремлевский волшебник"
В России хотят показать фильм "Кремлевский волшебник"
10 сентября, 03:29
 
