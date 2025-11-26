СМИ: началась работа над четвертым фильмом франшизы "Час пик" с Джеки Чаном

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Работа над четвертым фильмом кинофраншизы "Час пик" с американскими актерами Джеки Чаном и Крисом Такером началась, сообщает журнал Variety.
"Час пик 4" уже в работе... Бретт Ратнер, который создал первые три части... возвращается для съемок четвертого фильма", - говорится в публикации журнала.
По данным Variety, в кинокартине снова появятся актеры Джеки Чан и Крис Такер, игравшие в первых трех частях кинофраншизы. Дистрибьютером фильма в кинотеатрах станет компания Paramount, как сообщили изданию неназванные источники.
В понедельник издание Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщало, что президент США Дональд Трамп лоббирует возрождение кинофраншизы "Час пик" о приключениях полицейского инспектора, роль которого в предыдущих частях исполнял Джеки Чан.
Премьера "Часа пик" состоялась в 1998 году. Фильм собрал в мировом прокате 245,3 миллиона долларов. Франшиза продолжилась двумя сиквелами: "Час пик 2" (2001) и "Час пик 3" (2007).
