Рейтинг@Mail.ru
ФБР работает на месте стрельбы в Вашингтоне, заявил глава ведомства - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/fbr-2057859252.html
ФБР работает на месте стрельбы в Вашингтоне, заявил глава ведомства
ФБР работает на месте стрельбы в Вашингтоне, заявил глава ведомства - РИА Новости, 26.11.2025
ФБР работает на месте стрельбы в Вашингтоне, заявил глава ведомства
ФБР работает и оказывает содействие расследованию после обстрела служащих нацгвардии в центре Вашингтона, сообщил в среду директор бюро Кэш Патель. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:53:00+03:00
2025-11-26T23:53:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
флорида
кэш патель
каролин левитт
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857385_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebf7459e778fb809a75a9cf055df55b7.jpg
https://ria.ru/20251126/vashington-2057858418.html
вашингтон (штат)
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857385_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_186f117c0bb9e3b1dd7d28adb5615891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, флорида, кэш патель, каролин левитт, дональд трамп, фбр
В мире, Вашингтон (штат), США, Флорида, Кэш Патель, Каролин Левитт, Дональд Трамп, ФБР
ФБР работает на месте стрельбы в Вашингтоне, заявил глава ведомства

Патель: ФБР содействует расследованию стрельбы в центре Вашингтона

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. ФБР работает и оказывает содействие расследованию после обстрела служащих нацгвардии в центре Вашингтона, сообщил в среду директор бюро Кэш Патель.
"ФБР участвует и содействует расследованию в Вашингтоне после того, как сегодня днём были подстрелены военнослужащие нацгвардии", — заявил он, комментируя ситуацию.
Ранее полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было, он улетел во Флориду.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона
Вчера, 23:49
 
В миреВашингтон (штат)СШАФлоридаКэш ПательКаролин ЛевиттДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала