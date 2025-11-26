https://ria.ru/20251126/fbr-2057859252.html
ФБР работает на месте стрельбы в Вашингтоне, заявил глава ведомства
ФБР работает и оказывает содействие расследованию после обстрела служащих нацгвардии в центре Вашингтона, сообщил в среду директор бюро Кэш Патель. РИА Новости, 26.11.2025
