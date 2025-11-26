Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 фасадов домов, расположенных на благоустроенных в этом году улицах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию единого визуального облика улиц. Эту задачу можно решить путем обновления фасадов домов. В этом году приведем в порядок около 300 фасадов, для каждого типа разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что при ремонте окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.

"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет. Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды", - рассказал Бирюков.