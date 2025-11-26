https://ria.ru/20251126/fasad-2057642909.html
Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году
Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году - РИА Новости, 26.11.2025
Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 фасадов домов, расположенных на благоустроенных в этом году улицах, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:35:00+03:00
2025-11-26T11:35:00+03:00
2025-11-26T11:35:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994663662_0:35:3090:1773_1920x0_80_0_0_bb8d62f8653b845d68945cfd3658798d.jpg
https://ria.ru/20251126/moskva-2057600767.html
https://realty.ria.ru/20251126/osveschenie-2057354656.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994663662_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2a11bf48d152ac00e0ecac1c0fd3bafb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году
Бирюков: около 300 фасадов домов отремонтируют в Москве в этом году
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 фасадов домов, расположенных на благоустроенных в этом году улицах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию единого визуального облика улиц. Эту задачу можно решить путем обновления фасадов домов. В этом году приведем в порядок около 300 фасадов, для каждого типа разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что при ремонте окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет. Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что обновление фасадной части зданий позволяет улучшить их внешний вид и повысить энергоэффективность всего дома.