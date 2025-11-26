Рейтинг@Mail.ru
11:35 26.11.2025
Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году
Около 300 фасадов домов в Москве отремонтируют в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 фасадов домов, расположенных на благоустроенных в этом году улицах, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 26.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
капремонт в москве
москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют около 300 фасадов домов, расположенных на благоустроенных в этом году улицах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем созданию единого визуального облика улиц. Эту задачу можно решить путем обновления фасадов домов. В этом году приведем в порядок около 300 фасадов, для каждого типа разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что при ремонте окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет. Кирпичные фасады подвергаются обязательной гидрофобизации, это - современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что обновление фасадной части зданий позволяет улучшить их внешний вид и повысить энергоэффективность всего дома.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
