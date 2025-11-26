Европа хочет сорвать урегулирование на Украине, заявила Захарова

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские СМИ и политики хотят сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Это не про то, чтобы заработать себе очки. Это не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс. Это для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях. Но манипулировать ситуацией, исходя из пункта первого, чтобы сорвать вообще возможности для политико-дипломатического урегулирования", — сказала она в эфире радио Sputnik , комментируя последние публикации в медиа о плане США и заявления политиков ЕС.

По словам дипломата, сейчас на фоне инициативы Вашингтона поднимается информационный шум, это происходит всегда, когда у Запада что-то идет не по плану.

Захарова добавила, что как только европейцы слышат слова "мирный план", "переговоры", "контакты", у них скулы сводит, это то, что идет им против шерсти.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не воспользовалась шансом внести вклад в урегулирование кризиса на Украине.

По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия президента Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом.

Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.