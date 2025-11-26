Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет сорвать урегулирование на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 26.11.2025 (обновлено: 09:14 26.11.2025)
Европа хочет сорвать урегулирование на Украине, заявила Захарова
Европа хочет сорвать урегулирование на Украине, заявила Захарова
Европейские СМИ и политики хотят сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 26.11.2025
мария захарова, сергей лавров, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Европа хочет сорвать урегулирование на Украине, заявила Захарова

Захарова: Европа пытается сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейские СМИ и политики хотят сорвать урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это не про то, чтобы заработать себе очки. Это не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс. Это для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях. Но манипулировать ситуацией, исходя из пункта первого, чтобы сорвать вообще возможности для политико-дипломатического урегулирования", — сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя последние публикации в медиа о плане США и заявления политиков ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Вчера, 17:02
По словам дипломата, сейчас на фоне инициативы Вашингтона поднимается информационный шум, это происходит всегда, когда у Запада что-то идет не по плану.
Захарова добавила, что как только европейцы слышат слова "мирный план", "переговоры", "контакты", у них скулы сводит, это то, что идет им против шерсти.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мерц сделал тяжелое признание об Украине
24 ноября, 17:03
Во вторник глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Европа не воспользовалась шансом внести вклад в урегулирование кризиса на Украине.
По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия президента Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом.
Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
08:00

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
03:43
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваСергей ЛавровДональд ТрампЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
