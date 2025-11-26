https://ria.ru/20251126/estoniya-2057739859.html
Число живущих в Эстонии россиян сократилось на десять процентов за пять лет
Число живущих в Эстонии россиян сократилось на десять процентов за пять лет - РИА Новости, 26.11.2025
Число живущих в Эстонии россиян сократилось на десять процентов за пять лет
Число граждан России с видом на жительство или разрешением на проживание в Эстонии за пять лет сократилось почти на 10%, сообщает телерадиокомпания ERR со... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:24:00+03:00
2025-11-26T15:24:00+03:00
2025-11-26T15:24:00+03:00
в мире
эстония
россия
таллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15074/07/150740717_0:20:512:308_1920x0_80_0_0_a17694eaa693345ff7bac205f7d075cc.jpg
https://ria.ru/20250512/estoniya-2016404424.html
эстония
россия
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15074/07/150740717_38:0:474:327_1920x0_80_0_0_20fde846e19445e68a4bdf47853d713c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, таллин
В мире, Эстония, Россия, Таллин
Число живущих в Эстонии россиян сократилось на десять процентов за пять лет
Число живущих в Эстонии россиян за 5 лет сократилось на 8549 человек
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число граждан России с видом на жительство или разрешением на проживание в Эстонии за пять лет сократилось почти на 10%, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на статистику эстонского министерства внутренних дел и департамента полиции и погранохраны страны.
Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил ERR, что по состоянию на 31 декабря 2021 года действительное разрешение на проживание или вид на жительство в Эстонии имели 87 368 граждан России. Однако по состоянию на 31 октября 2025 года этот показатель составил 78 819 человек.
«
"Таким образом, за пять лет число законно проживающих в Эстонии граждан России сократилось на 8 549 человек, или на 9,78%", - говорится в материале телерадиокомпании.
Чиновник добавил, что невозможно определить, сколько из них фактически живут в Эстонии.
Как сообщает ERR, почти 90% российских граждан, имеющих право на проживание в Эстонии, находятся в стране на основании долгосрочного вида на жительство. Отмечается, что больше всего россиян проживает в Таллине и в самом восточном уезде Эстонии, граничащем с РФ, - Ида-Вирумаа.