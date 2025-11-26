Число живущих в Эстонии россиян сократилось на десять процентов за пять лет

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число граждан России с видом на жительство или разрешением на проживание в Эстонии за пять лет сократилось почти на 10%, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на статистику эстонского министерства внутренних дел и департамента полиции и погранохраны страны.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил ERR, что по состоянию на 31 декабря 2021 года действительное разрешение на проживание или вид на жительство в Эстонии имели 87 368 граждан России. Однако по состоянию на 31 октября 2025 года этот показатель составил 78 819 человек.

« "Таким образом, за пять лет число законно проживающих в Эстонии граждан России сократилось на 8 549 человек, или на 9,78%", - говорится в материале телерадиокомпании.

Чиновник добавил, что невозможно определить, сколько из них фактически живут в Эстонии.