В Европе призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
В Европе призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет - РИА Новости, 26.11.2025
В Европе призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести единый запрет на соцсети для детей младше 16 лет и принять меры по предотвращению РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:09:00+03:00
2025-11-26T16:09:00+03:00
2025-11-26T16:09:00+03:00
В Европе призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую страны Евросоюза ввести единый запрет на соцсети для детей младше 16 лет и принять меры по предотвращению развития у них зависимости, следует из пресс-релиза ЕП
.
"Парламент предлагает (установить - ред.) гармонизированный минимальный цифровой возраст в 16 лет для доступа к социальным сетям, платформам для обмена видео и ИИ-компаньонам, при этом разрешив доступ детям от 13 до 16 лет с согласия родителей", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, депутаты поддержали создание общеевропейского приложения по проверке возраста и "кошелька" с цифровым удостоверением личности.
"Парламент также призывает ввести запрет на наиболее пагубные практики, вызывающие привыкание, и установить отключение по умолчанию других вызывающих зависимость элементов для подростков (включая бесконечный скроллинг, автопроигрывание, обновление страницы проведением пальца вниз, системы вознаграждения, пагубную геймификацию)", - говорится в публикации.
Более того, предлагается ввести запрет на вебсайты, не соблюдающие правила ЕС
, некоторые системы рекомендаций, а также принять меры в отношении технологий убеждения, в том числе таргетированную рекламу. Среди прочего, депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.
Согласно публикации, 483 депутата проголосовали за резолюцию, 92 - против, еще 86 воздержались.