Politico: Европа может потребовать у Киева возврата промежуточного займа

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейский союз может потребовать у Киева возврата промежуточного кредита, пишет Politico.

"Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа (за счет российских активов. — Прим. ред.)", — сообщило издание со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным Politico, у стран ЕС нет желания взваливать на себя ссуду Киеву, поскольку многие из них уже столкнулись с дефицитом бюджета и высокой стоимостью кредитования.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.