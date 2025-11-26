https://ria.ru/20251126/es-2057595449.html
Politico: Европа может потребовать у Киева возврата промежуточного займа
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейский союз может потребовать у Киева возврата промежуточного кредита, пишет Politico.
"Украину могут попросить вернуть первоначальный промежуточный заем Евросоюзу после того, как она получит финансирование в рамках долгосрочного займа (за счет российских активов. — Прим. ред.)", — сообщило издание со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным Politico, у стран ЕС
нет желания взваливать на себя ссуду Киеву, поскольку многие из них уже столкнулись с дефицитом бюджета и высокой стоимостью кредитования.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия
добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.