Цифровой платформе "Мой экспорт" исполнилось пять лет

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пять лет назад, в ноябре 2020 года, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) запустил специализированную цифровую платформу для участников внешнеторговой деятельности - "Мой экспорт", сообщает центр.

« "Сегодня, отмечая свой первый значимый юбилей, экспортная экосистема подводит итоги: за это время российским компаниям было оказано свыше 2,1 миллиона услуг, от двух до 10 раз сокращено время решения типовых жизненных ситуаций, что позволило компаниям сэкономить более 20 миллионов часов рабочего времени", - говорится в сообщении.

Там добавляется, что "сегодня услугами платформы активно пользуется более 27 тысяч компаний, среди которых как крупные компании, так и малый и средний бизнес, а услуги предоставляют более 600 партнеров во всех областях экспортного цикла".

Динамика развития платформы демонстрирует растущую востребованность и эффективность сервисов "Моего экспорта" в поддержке отечественных экспортеров. Только за последний год количество активных пользователей увеличилось почти на 20%.

« "За прошедшие с момента запуска 5 лет "Мой экспорт" стала, без преувеличения, краеугольным камнем в системе поддержки российского экспорта, тем прочным фундаментом, без которого сейчас уже не мыслимо развития внешнеэкономической деятельности. Платформа изначально задумывалась нами как единая цифровая экосистема, которая охватывает все этапы экспортного цикла. От момента, когда вы только задумались об экспорте, до поиска контрагентов, получения господдержки, финансирования и даже решения вопросов логистики - все в одном месте, онлайн, из любой точки страны. "Мой экспорт" - это не просто набор сервисов. Это современный инструмент, который помогает отечественному бизнесу быть более гибким, более информированным, более конкурентоспособным на мировой арене", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Как уточнили в РЭЦ, ключевое преимущество "Моего экспорта" заключается в значительном сокращении издержек для компаний, а главное - времени на получение услуг.

Вся необходимая информация загружается на платформу однократно и хранится в цифровом формате, обеспечивая легкий доступ ко всем требуемым сервисам. Воспользоваться услугами платформы может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, имея лишь доступ к интернету и усиленную квалифицированную электронную подпись.

В прошлом году на платформе заработал сервис "Барьеры и требования рынков". Он позволяет получить данные об актуальном размере таможенных пошлин, о нетарифных мерах регулирования для разных товаров при ввозе их в ту или иную страну. Именно такие требования определяют возможность ввоза продукции и стоимость прохождения обязательных процедур. Однако найти достоверную информацию о требованиях и размере пошлин крайне сложно. Сейчас сервис позволяет моментально получить достоверную оценку сложности выхода на тот или иной рынок сбыта и перечень требований. Этот сервис стал первым в целой системе аналитических сервисов, направленных на поддержку принятия управленческих решений в сфере внешнеторговой деятельности.

Вторым новым аналитическим сервисом в этой системе стал сервис "Экспортные ниши". Он позволяет компаниям максимально обосновано выбрать перспективные рынки сбыта. Среди факторов, учитываемых в сервисе, есть совокупный объем импорта, динамика рынка, макроэкономические условия, логистика, политическая обстановка, условия доступа и другие. Всего сервис учитывает 19 разных параметров, влияющих на потенциал развития поставок. Бизнес моментально получает оценку потенциала на ближайшие 1-3 года, выраженную в миллионах долларов, а там, где возможно – дополнительно в натуральном выражении. Доступна и детальная информация по каждой из ниш: ключевые страны-конкуренты на конкретных рынках, их доли на этих рынках. Это существенно сокращает расходы бизнеса на первые шаги в экспорте и сразу задает правильный по соотношению потенциал/риски фокус развития.

На платформе "Мой экспорт" доступны сервисы по получению разрешительных документов в рамках ветеринарного и фитосанитарного контроля, которые подтверждают безопасность и соответствие продукции требованиям стран-импортеров, в обращении за ветеринарным или фитосертификатом на платформе используются только цифровые данные справочников и реестров ИС (ЕАЭС, Минсельхоза, Россельхознадзора, ФНС, ФТС), приложение скан-копий документов при этом не требуется. Также востребован сервис по получению сертификатов происхождения товаров, позволяющий получить льготы и преференции при прохождении таможенных процедур. Сегодня более 98% фитосанитарных, порядка 80% ветеринарных и более 30% сертификатов о происхождении товара оформляется именно через платформу "Мой экспорт".

Еще один значимый сервис - сервис "Профессионалы экспорта", запущенный в 2021 году, первой доступной услугой стало "Размещение на ЭТП с господдержкой". За четыре года количество доступных услуг увеличилось до 39, в том числе - 12 с господдержкой ЦПЭ. Количество аккредитованных партнеров, которые готовы реализовывать по всему миру экспортные проекты экспортеров, возросло в два раза и сейчас составляет около 700. Всего сервисом воспользовались почти 1,5 тысячи компаний.

Все сервисы, услуги и меры поддержки можно найти в Едином каталоге услуг. Он работает немногим больше года, но уже стал незаменимым инструментом поддержки бизнеса в сфере ВЭД, предлагая пользователям более 660 услуг от федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от коммерческих партнеров.

В планах РЭЦ увеличение количества услуг, которые могут быть получены в электронном виде через платформу "Мой экспорт". Для этого разработан Цифровой стандарт предоставления государственных и иных услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, который устанавливает единые требования к услугам, предоставляемые на региональном уровне. До конца 2025 года в электронный вид будут переведены услуги 14 регионов, а далее остальных субъектов Российской Федерации.