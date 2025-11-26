https://ria.ru/20251126/eksperty-2057599239.html
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье - РИА Новости, 26.11.2025
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье
Эксперты выясняют причины гибели баранов на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей...
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье
На ферме в Приморье нашли 37 мертвых баранов
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Эксперты выясняют причины гибели баранов на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В соцсетях разошлось видео, на котором видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор кадров говорит, что в поселок зашел тигр, убивший 40 животных.
"Мертвые бараны подтвердились. 37 штук. Сейчас взяли четырех выборочно на вскрытие. К вечеру будет понятно, что произошло. Специалисты охотнадзора Приморского края разбираются в ситуации", - сообщил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.