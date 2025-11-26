Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Эксперты выясняют причины гибели баранов на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В соцсетях разошлось видео, на котором видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор кадров говорит, что в поселок зашел тигр, убивший 40 животных.

"Мертвые бараны подтвердились. 37 штук. Сейчас взяли четырех выборочно на вскрытие. К вечеру будет понятно, что произошло. Специалисты охотнадзора Приморского края разбираются в ситуации", - сообщил Арамилев.