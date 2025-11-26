Рейтинг@Mail.ru
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье - РИА Новости, 26.11.2025
09:52 26.11.2025
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье
Эксперты выясняют причины гибели баранов на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:52:00+03:00
2025-11-26T09:52:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
хабаровский край
сергей арамилев
происшествия, приморский край, россия, хабаровский край, сергей арамилев
Происшествия, Приморский край, Россия, Хабаровский край, Сергей Арамилев
Эксперты выясняют причины массовой гибели баранов на ферме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя - РИА Новости. Эксперты выясняют причины гибели баранов на ферме в поселке Нежино Приморского края, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В соцсетях разошлось видео, на котором видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор кадров говорит, что в поселок зашел тигр, убивший 40 животных.
"Мертвые бараны подтвердились. 37 штук. Сейчас взяли четырех выборочно на вскрытие. К вечеру будет понятно, что произошло. Специалисты охотнадзора Приморского края разбираются в ситуации", - сообщил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
В акватории бухты Емар обнаружили погибшего амурского тигра - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Во Владивостоке в море обнаружили тушу амурского тигра
18 мая, 10:16
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияХабаровский крайСергей Арамилев
 
 
