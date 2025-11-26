Эксперт рассказал, почему Кишинев не отреагирует на скандал на Украине

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии никак не отреагируют на коррупционный скандал на Украине, потому что в определенном смысле являются заложником Киева, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экс-замглавы МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.