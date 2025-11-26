Эксперт рассказал, почему Кишинев не отреагирует на скандал на Украине

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Власти Молдавии никак не отреагируют на коррупционный скандал на Украине, потому что в определенном смысле являются заложником Киева, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экс-замглавы МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
"Официальный Кишинев не сможет отреагировать на коррупционный скандал в Киеве даже если хотел бы это сделать. Молдавское руководство в каком-то смысле находится в заложниках у Зеленского", - сказал Шорников.
По его словам, для этого есть ряд причин. Во-первых, Молдавия и Украина находятся в одной связке в процессе евроинтеграции. "Дистанцирование Кишинева от Киева будет играть на руку противникам евроинтеграции Украины в ЕС, что обязательно негативно отразится и на европейских перспективах Молдавии", - отметил эксперт. Во-вторых, продолжил собеседник агентства, республика является транзитным государством, фактически оказывающим военную помощь Украине. "Интенсивные грузопотоки идут в обе стороны. Кто знает, не замешано ли руководство Молдавии, к примеру, в украинской торговле оружием? В случае каких-либо политически некорректных поползновений со стороны Кишинева Киев вполне может допустить утечку данных, которые ударят по режиму (президента Молдавии) Майи Санду", - сказал Шорников.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, которые были найдены в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.