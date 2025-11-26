Экс-премьер Молдавии обвинил новое правительство в некомпетентности

По его словам, правительство должно заняться фундаментальными вещами - создать четкую дорожную карту, чтобы понимать, какими реформами нужно заняться в первую очередь.

"Действия начнутся, когда будут приняты важные решения в экономической сфере, с социальными результатами, которые покажут серьёзность намерений, а не популизм и заявления. Управление — это не декларации. Это чётко поставленные цели, планирование реализации, действия и большая работа", - отметил Филат.