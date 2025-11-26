Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил новое правительство в некомпетентности - РИА Новости, 26.11.2025
12:37 26.11.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил новое правительство в некомпетентности
Экс-премьер Молдавии обвинил новое правительство в некомпетентности
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
владимир филат
евгения гуцул
наша партия
sputnik молдова
молдавия
гагаузия
кишинев
Экс-премьер Молдавии обвинил новое правительство в некомпетентности

© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Новое правительство Молдавии цинично прячет свою некомпетентность за региональными и глобальными проблемами, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Александром Мунтяну. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
"Вы видели какую-то деятельность правительства? Я - нет. Некомпетентность, цинизм и попытка прикрыть эту некомпетентность в управлении мнимыми войнами и позиционированием лиц, принимающих решения, если не на региональном, то хотя бы на глобальном уровне, забывая, что их задача — решать проблемы внутри страны, здесь, в Молдавии", - заявил Филат в эфире телеканала N4.
По его словам, правительство должно заняться фундаментальными вещами - создать четкую дорожную карту, чтобы понимать, какими реформами нужно заняться в первую очередь.
"Действия начнутся, когда будут приняты важные решения в экономической сфере, с социальными результатами, которые покажут серьёзность намерений, а не популизм и заявления. Управление — это не декларации. Это чётко поставленные цели, планирование реализации, действия и большая работа", - отметил Филат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
