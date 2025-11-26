"Эдмонтон" крупно проиграл "Далласу" в матче НХЛ, Подколзин отдал передачу

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Даллас Старз" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 8:3 (4:0, 2:1, 2:2). За "Даллас" отличились Джейми Бенн (4-я минута), Роопе Хинц (11), Натан Бастиан (16, 56), Сэм Стил (19), Джейсон Робертсон (35), Уайатт Джонстон (36) и Джастин Грицковян (49). В составе "Ойлерз" шайбы забросили Коннор Клаттенбург (25), Эван Бушар (42) с передачи российского форварда Василия Подколзина и Джек Рословик (50).
26 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
24:39 • Connor Clattenburg
(Тай Эмберсон, Маттиас Янмарк-Нюлен)
41:23 • Эван Бушар
49:31 • Джек Рослович
(Коннор Макдэвид, Мэтью Савойя)
03:48 • Джейми Бенн
(Уайтт Джонстон, Сэм Стил)
10:51 • Роопе Хинц
15:24 • Натан Бастиан
18:46 • Сэм Стил
(Джейми Бенн, Уайтт Джонстон)
34:01 • Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегуин, Уайтт Джонстон)
35:36 • Уайтт Джонстон
48:21 • Justin Hryckowian
55:39 • Натан Бастиан
Подколзин отметился шестой результативной передачей в 25 матчах сезона, также на его счету четыре гола.
"Даллас" (32 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" (25) идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
Свечников опроверг сообщения о своем желании покинуть "Каролину"
26 ноября, 00:55