"Эдмонтон" крупно проиграл "Далласу" в матче НХЛ, Подколзин отдал передачу

Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 8:3 (4:0, 2:1, 2:2). За "Даллас" отличились Джейми Бенн (4-я минута), Роопе Хинц (11), Натан Бастиан (16, 56), Сэм Стил (19), Джейсон Робертсон (35), Уайатт Джонстон (36) и Джастин Грицковян (49). В составе "Ойлерз" шайбы забросили Коннор Клаттенбург (25), Эван Бушар (42) с передачи российского форварда Василия Подколзина и Джек Рословик (50).