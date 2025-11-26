Рейтинг@Mail.ru
"Эдмонтон" крупно проиграл "Далласу" в матче НХЛ, Подколзин отдал передачу
Хоккей
 
07:48 26.11.2025
"Эдмонтон" крупно проиграл "Далласу" в матче НХЛ, Подколзин отдал передачу
"Даллас Старз" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
спорт, эдмонтон, джейми бенн, роопе хинц, василий подколзин, даллас старз, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Эдмонтон, Джейми Бенн, Роопе Хинц, Василий Подколзин, Даллас Старз, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Эдмонтон" крупно проиграл "Далласу" в матче НХЛ, Подколзин отдал передачу

"Эдмонтон" крупно проиграл "Далласу" в НХЛ, несмотря на передачу Подколзина

Нападающий Эдмонтона Василий Подколзин
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Даллас Старз" обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой гостей со счетом 8:3 (4:0, 2:1, 2:2). За "Даллас" отличились Джейми Бенн (4-я минута), Роопе Хинц (11), Натан Бастиан (16, 56), Сэм Стил (19), Джейсон Робертсон (35), Уайатт Джонстон (36) и Джастин Грицковян (49). В составе "Ойлерз" шайбы забросили Коннор Клаттенбург (25), Эван Бушар (42) с передачи российского форварда Василия Подколзина и Джек Рословик (50).
Эдмонтон
3 : 8
Даллас
24:39 • Connor Clattenburg
(Тай Эмберсон, Маттиас Янмарк-Нюлен)
41:23 • Эван Бушар
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
49:31 • Джек Рослович
(Коннор Макдэвид, Мэтью Савойя)
03:48 • Джейми Бенн
(Уайтт Джонстон, Сэм Стил)
10:51 • Роопе Хинц
(Миро Хеисканен, Джейсон Робертсон)
15:24 • Натан Бастиан
(Радек Факса, Колин Блэквелл)
18:46 • Сэм Стил
(Джейми Бенн, Уайтт Джонстон)
34:01 • Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегуин, Уайтт Джонстон)
35:36 • Уайтт Джонстон
(Джейсон Робертсон, Тайлер Сегуин)
48:21 • Justin Hryckowian
(Маврик Бург, Владислав Колячонок)
55:39 • Натан Бастиан
(Радек Факса)
Подколзин отметился шестой результативной передачей в 25 матчах сезона, также на его счету четыре гола.
"Даллас" (32 очка) занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. "Эдмонтон" (25) идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.
