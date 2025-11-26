В Нижегородской области подросток погиб в ДТП

ДТП произошло в среду около 16.08 (совпадает с мск) в районе дома 31 по улице Степана Разина.

"По предварительной информации, женщина-водитель Kia Carnival совершила наезд на пешехода 2014 года рождения, переходившего проезжую часть. Следующий за ней автомобиль Kia Soul, также под управлением женщины, наехал на лежащего дороге пешехода. В результате ДТП мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.