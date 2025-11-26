Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
21:24 26.11.2025
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
Одиннадцатилетний мальчик попал сначала под одну, а потом под другую машину и погиб в городе Выкса, сообщает МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:24:00+03:00
2025-11-26T21:24:00+03:00
происшествия
выкса
нижегородская область
россия
гибдд мвд рф
выкса
нижегородская область
россия
происшествия, выкса, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Выкса, Нижегородская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП

В Выксе одиннадцатилетний мальчик погиб в ДТП с двумя машинами

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик попал сначала под одну, а потом под другую машину и погиб в городе Выкса, сообщает МВД по Нижегородской области.
ДТП произошло в среду около 16.08 (совпадает с мск) в районе дома 31 по улице Степана Разина.
"По предварительной информации, женщина-водитель Kia Carnival совершила наезд на пешехода 2014 года рождения, переходившего проезжую часть. Следующий за ней автомобиль Kia Soul, также под управлением женщины, наехал на лежащего дороге пешехода. В результате ДТП мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у водителей нет признаков опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияВыксаНижегородская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
