В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
Одиннадцатилетний мальчик попал сначала под одну, а потом под другую машину и погиб в городе Выкса, сообщает МВД по Нижегородской области.
В Нижегородской области подросток погиб в ДТП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости.
Одиннадцатилетний мальчик попал сначала под одну, а потом под другую машину и погиб в городе Выкса, сообщает МВД
по Нижегородской области.
ДТП произошло в среду около 16.08 (совпадает с мск) в районе дома 31 по улице Степана Разина.
"По предварительной информации, женщина-водитель Kia Carnival совершила наезд на пешехода 2014 года рождения, переходившего проезжую часть. Следующий за ней автомобиль Kia Soul, также под управлением женщины, наехал на лежащего дороге пешехода. В результате ДТП мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у водителей нет признаков опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сотрудники ГИБДД
и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.