В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 26.11.2025
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
Более 60 детей пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии, сообщает... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
баден-вюртемберг
германия
bild
баден-вюртемберг
германия
Новости
ru-RU
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия, Bild
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
