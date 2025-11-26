Рейтинг@Mail.ru
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 26.11.2025
19:42 26.11.2025
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
в мире
баден-вюртемберг
германия
bild
баден-вюртемберг
германия
в мире, баден-вюртемберг, германия, bild
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия, Bild
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Bild: более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 60 детей пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии, сообщает таблоид Bild.
"Напряженная ситуация произошла во вторник утром в общине Марх района Брайсгау (в Баден-Вюртенмберге - ред.): водитель легкового автомобиля, предположительно, не уступил дорогу автобусу. Водитель автобуса изо всех сил ударил по тормозам. Шестьдесят шесть детей, сидящие позади него, получили травмы", - сообщает издание.
Bild со ссылкой на начальника полиции Брайсгау Якоба Вёльфле отмечает, что никто из детей не получил серьезные травмы. Они отделались ушибами и ссадинами, часть также жаловалась на головную боль.
В миреБаден-ВюртембергГерманияBild
 
 
