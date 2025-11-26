Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице - РИА Новости, 26.11.2025
14:31 26.11.2025 (обновлено: 18:13 26.11.2025)
Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице
Юноша, которого на пешеходном переходе в Куркино сбил Porsche, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, москва, porsche panamera
Происшествия, Москва, Porsche Panamera
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Юноша, которого на пешеходном переходе в Куркино сбил Porsche, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Во вторник в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что на Соколово-Мещерской улице водитель на иномарке сбил 18-летнего юношу, перебегавшего улицу по регулируемому пешеходному переходу. Молодого человека госпитализировали.
"Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, где скончался от полученных в результате дорожной аварии травм. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.
