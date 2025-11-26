Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Юноша, которого на пешеходном переходе в Куркино сбил Porsche, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Во вторник в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что на Соколово-Мещерской улице водитель на иномарке сбил 18-летнего юношу, перебегавшего улицу по регулируемому пешеходному переходу. Молодого человека госпитализировали.

"Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, где скончался от полученных в результате дорожной аварии травм. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении