https://ria.ru/20251126/dtp-2057717397.html
Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице
Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице - РИА Новости, 26.11.2025
Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице
Юноша, которого на пешеходном переходе в Куркино сбил Porsche, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:31:00+03:00
2025-11-26T14:31:00+03:00
2025-11-26T18:13:00+03:00
происшествия
москва
porsche panamera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20251004/peterburg-2046408420.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, porsche panamera
Происшествия, Москва, Porsche Panamera
Пострадавший в ДТП с Porsche в Куркино умер в больнице
Молодой человек, которого на переходе в Куркино сбил Porsche, умер в больнице
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Юноша, которого на пешеходном переходе в Куркино сбил Porsche, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Во вторник в столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что на Соколово-Мещерской улице водитель на иномарке сбил 18-летнего юношу, перебегавшего улицу по регулируемому пешеходному переходу. Молодого человека госпитализировали.
"Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, где скончался от полученных в результате дорожной аварии травм. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении
.
В ведомстве добавили, что за рулем Porsche был 21-летний водитель.