В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль в селе Доброивановка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в селе Доброивановка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль пострадали трое. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали баротравмы, у третьей пострадавшей — ожоги обеих кистей и баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказались. У транспортного средства повреждена задняя часть кузова", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также в округе FPV‑дрон сдетонировал у частного дома в Грайвороне, в селе Глотово дрон повредил фасад и выбил окна дома. На окраине Шебекино от детонации FPV‑дрона повреждён движущийся автомобиль, в Мешковом дрон повредил припаркованный автобус, уточнил губернатор. В районе села Посохово Валуйского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю.
"В посёлке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона повреждена входная группа в частном домовладении. В селе Бессоновка FPV-дрон ударил по парковке предприятия — повреждены четыре автомобиля. В селе Нечаевка в результате атаки дрона в частном доме пробита кровля", - заявил глава области.
