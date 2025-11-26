Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 26.11.2025 (обновлено: 17:44 26.11.2025)
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль в селе Доброивановка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Доброивановке Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль в селе Доброивановка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в селе Доброивановка в результате атаки дрона на движущийся автомобиль пострадали трое. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины и женщины диагностировали баротравмы, у третьей пострадавшей — ожоги обеих кистей и баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказались. У транспортного средства повреждена задняя часть кузова", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
ПВО уничтожила десять украинских беспилотников над российскими регионами
Вчера, 16:39
Он добавил, что также в округе FPV‑дрон сдетонировал у частного дома в Грайвороне, в селе Глотово дрон повредил фасад и выбил окна дома. На окраине Шебекино от детонации FPV‑дрона повреждён движущийся автомобиль, в Мешковом дрон повредил припаркованный автобус, уточнил губернатор. В районе села Посохово Валуйского округа FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю.
"В посёлке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона повреждена входная группа в частном домовладении. В селе Бессоновка FPV-дрон ударил по парковке предприятия — повреждены четыре автомобиля. В селе Нечаевка в результате атаки дрона в частном доме пробита кровля", - заявил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
