Глава офиса Зеленского ожидает приезда Дрисколла на этой неделе - РИА Новости, 26.11.2025
02:12 26.11.2025
Глава офиса Зеленского ожидает приезда Дрисколла на этой неделе
в мире
сша
киев
москва
владимир зеленский
андрей ермак
дональд трамп
дело миндича
в мире, сша, киев, москва, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, дело миндича
В мире, США, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Дело Миндича
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, власти ожидают его приезда в Киев на этой неделе.
"Только что поговорил с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.... Как было определено президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, мы ожидаем министра армии в Киеве на этой неделе, и мы готовы продолжить работу как можно скорее для определения шагов, необходимых для окончания кровопролития", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ермака.
В своей публикации глава офиса Зеленского добавил, что встреча Зеленского и Трампа будет подготовлена ​​"основательно и оперативно". Однако Ермак не привел других деталей возможной встречи.
Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник Стив Уиткофф будет находиться в Москве.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
00:55
 
