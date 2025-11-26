Глава офиса Зеленского ожидает приезда Дрисколла на этой неделе

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, власти ожидают его приезда в Киев на этой неделе.
"Только что поговорил с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.... Как было определено президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, мы ожидаем министра армии в Киеве на этой неделе, и мы готовы продолжить работу как можно скорее для определения шагов, необходимых для окончания кровопролития", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ермака.
В своей публикации глава офиса Зеленского добавил, что встреча Зеленского и Трампа будет подготовлена "основательно и оперативно". Однако Ермак не привел других деталей возможной встречи.
Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник Стив Уиткофф будет находиться в Москве.