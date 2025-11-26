Белый дом доверяет Дрисколлу больше, чем Хегсету, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа больше доверяет министру армии США Дэниелу Дрисколлу в передаче конфиденциальных сообщений на мировой арене, чем главе Пентагона Питу Хегсету, министр также самостоятелен в работе по урегулированию украинского конфликта, пишет газета Администрация президента США Дональда Трампа больше доверяет министру армии США Дэниелу Дрисколлу в передаче конфиденциальных сообщений на мировой арене, чем главе Пентагона Питу Хегсету, министр также самостоятелен в работе по урегулированию украинского конфликта, пишет газета Times со ссылкой на неназванные источники.

Издание со ссылкой на источники прогнозирует, что Дрисколл сможет "выжить в команде Трампа ", в которой "стремительный взлет" любого может смениться катастрофическим падением.

"Белый дом доверяет Дрисколлу больше, чем его боссу в Пентагоне , военному министру Питу Хегсету , в плане передачи конфиденциальных сообщений на мировой арене", - утверждает газета со ссылкой на неназванные источники.

Times обращает внимание на то, что именно Дрисколл был выбран Трампом для встречи с Владимиром Зеленским Киеве для обсуждения плана по урегулированию украинского конфликта. Издание отмечает, что министр также присутствовал на всех недавних встречах, направленных на продвижение усилий по достижению мира на Украине

"Дрисколл настолько пользуется доверием в Белом доме, что фактически предоставлен сам себе в отношениях с русскими. У него нет поддержки со стороны дипломатов и военных", - утверждают источники издания.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона объяснил газете новый статус Дрисколла в администрации Трампа тем, что министр был "соседом по комнате" в юридическом колледже Йельского университета с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что министр армии США во вторник в Абу-Даби представит российской стороне сокращенный американский план по урегулированию на Украине из 19 пунктов. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ждет от США той версии плана по урегулированию конфликта на Украине, которую Штаты считают промежуточной в фазе согласования с Европой и украинцами.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.