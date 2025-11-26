У жителя Смоленска, устроившего дрифт ради девушки, конфисковали BMW

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Спортивный автомобиль BMW M4 Competition стоимостью около 10 миллионов рублей конфисковали у жителя Смоленска после того, как он устроил на дороге дрифт, чтобы впечатлить девушку.

По данным УМВД по Смоленской области , 8 августа днем 38-летний местный житель, управляя технически исправным автомобилем BM W M4 Competition, на проспекте Гагарина "умышленно нарушая требования Правил дорожного движения РФ , совершил из хулиганских побуждений действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Мужчина выехал на "встречку" на красный свет, пересек дорожную разметку и стал совершать круговые маневры. Закончив дрифт, он уехал. В последующем обратился в полицию с явкой с повинной, признал вину и раскаялся. По словам мужчины, он хотел произвести впечатление на свою девушку и прохожих.

Прокуратура Смоленской области в среду сообщает о вынесении приговора по делу, возбужденному по статье 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Автомобиль стоимостью около 10 миллионов рублей конфискован в собственность государства", - говорится в сообщении.