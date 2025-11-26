Рейтинг@Mail.ru
У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги
01:18 26.11.2025
У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги
У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги
ставрополь, россия, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Ставрополь, Россия, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май, Шоубиз
У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги

ФССП пытается взыскать с Андрея Разина свыше 5,2 миллиона рублей долгов по займу

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приставы больше года взыскивают у продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина свыше 5,2 миллиона рублей задолженности по займу, который он не возвращал более 7 лет, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из судебных документов, в 2017 году Разин взял под расписку у некого Александра 10 миллионов рублей, которые должен был отдать к апрелю 2018. Однако вернул лишь 5,5 миллиона рублей, а задолженность в 4,5 миллиона рублей осталась непогашенной. Суд Ставрополя в 2023 году постановил взыскать с Разина сумму задолженности, проценты на более чем 881 тысяч рублей, а также более 35 тысяч рублей госпошлины.
В судебных материалах также указано, что 1 ноября 2023 года Ленинский районный суд Ставрополя выдал исполнительный лист, а в августе 2024 на Разина судебные приставы завели исполнительное производство по листу, выданному Ленинским районным судом Ставрополя в ноябре 2023 года, следует из материалов приставов. С продюсера взыскивается более 5,2 миллиона рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, которая представляет семью певца Юрия Шатунова, сообщила РИА Новости, что получила официальный ответ, свидетельствующий о заочном привлечении Разина в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве. Дело, по её словам, возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта и автора песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова за исполнение песен.
По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений, заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии, заявляла Мухтарова-Казарновская. Потерпевшей по делу, по ее данным, признана вдова поэта.
МВД РФ объявило Разина в розыск по уголовной статье.
Шоубиз
 
 
