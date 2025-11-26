У продюсера "Ласкового мая" Разина нашлись миллионные долги

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Приставы больше года взыскивают у продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина свыше 5,2 миллиона рублей задолженности по займу, который он не возвращал более 7 лет, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В судебных материалах также указано, что 1 ноября 2023 года Ленинский районный суд Ставрополя выдал исполнительный лист, а в августе 2024 на Разина судебные приставы завели исполнительное производство по листу, выданному Ленинским районным судом Ставрополя в ноябре 2023 года, следует из материалов приставов. С продюсера взыскивается более 5,2 миллиона рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".