Молдавская оппозиция призвала провести слушания из-за контрабанды оружия

КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов считает необходимым провести слушания в парламенте из-за контрабанды оружия с Украины, заявил экс-президент республики, глава политсилы Игорь Додон.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии 20 ноября задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Молдавская Генпрокуратура в среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Он выразил возмущение, что эта проблема игнорируется со стороны руководства Кишинева и Киева, а также Брюсселя. "Генеральная прокуратура сегодня подтвердила то, о чем мы, оппозиция, говорим уже несколько лет: Республика Молдова превратилась в страну контрабанды и транзита оружия с Украины в ЕС. Это означает, что Молдова, наряду с Украиной, стала источником угроз безопасности как для региона, так и для всего Европейского союза", - подчеркнул Додон.
Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
