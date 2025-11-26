https://ria.ru/20251126/dnr-2057577696.html
Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР
Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР
Ряд небольших освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые не будут восстанавливать, планируется законсервировать... РИА Новости, 26.11.2025
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Ряд небольших освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые не будут восстанавливать, планируется законсервировать в качестве музейных символов воинской славы, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы планируем сделать какие-то части населенных пунктов, где законсервированы будут разрушения и прочее. Может быть, какие-то малые населенные пункты, которые комиссионно мы примем решение не восстанавливать, а именно законсервировать и сделать как музей в назидание потомкам. И это будет с учетом современных технологий, где можно будет погрузиться и в реальную обстановку, и где-то мультимедийная составляющая. Это будет целый настоящий музей", - рассказал глава региона.
Он отметил, что такие места воинской славы важны для следующих поколений.
"Чтобы можно было понять, что такое возрождение нацизма, и почему важно его не допускать, а душить даже при каких-то первых проявлениях", - подчеркнул Пушилин
.