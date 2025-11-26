Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 26.11.2025
05:53 26.11.2025
Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР
Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР
Ряд небольших освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые не будут восстанавливать, планируется законсервировать... РИА Новости, 26.11.2025
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР

Ряд небольших населенных пунктов в ДНР законсервируют как места воинской славы

© РИА НовостиДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Ряд небольших освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которые не будут восстанавливать, планируется законсервировать в качестве музейных символов воинской славы, сообщил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы планируем сделать какие-то части населенных пунктов, где законсервированы будут разрушения и прочее. Может быть, какие-то малые населенные пункты, которые комиссионно мы примем решение не восстанавливать, а именно законсервировать и сделать как музей в назидание потомкам. И это будет с учетом современных технологий, где можно будет погрузиться и в реальную обстановку, и где-то мультимедийная составляющая. Это будет целый настоящий музей", - рассказал глава региона.
Он отметил, что такие места воинской славы важны для следующих поколений.
"Чтобы можно было понять, что такое возрождение нацизма, и почему важно его не допускать, а душить даже при каких-то первых проявлениях", - подчеркнул Пушилин.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Пушилин рассказал о мерах по сокращению дефицита воды в ДНР
Донецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
