Пушилин рассказал о плане консервации ряда населенных пунктов в ДНР

"Мы планируем сделать какие-то части населенных пунктов, где законсервированы будут разрушения и прочее. Может быть, какие-то малые населенные пункты, которые комиссионно мы примем решение не восстанавливать, а именно законсервировать и сделать как музей в назидание потомкам. И это будет с учетом современных технологий, где можно будет погрузиться и в реальную обстановку, и где-то мультимедийная составляющая. Это будет целый настоящий музей", - рассказал глава региона.