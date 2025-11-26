Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о диспансерном наблюдении за факторами риска
13:32 26.11.2025
Голикова рассказала о диспансерном наблюдении за факторами риска
Голикова рассказала о диспансерном наблюдении за факторами риска
Голикова рассказала о диспансерном наблюдении за факторами риска

Пациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Диспансерное наблюдение за факторами риска, индивидуальные программы здорового образа жизни прошли более 1,7 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня диспансерное наблюдение за факторами риска и формирование индивидуальных программ здорового образа жизни прошло более 1,7 миллиона человек", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что почти один миллион из них прошел диспансеризацию непосредственно на рабочем месте, бизнес при этом инвестирует в собственные программы сохранения здоровья все чаще.
"Очень важно, чтобы все регионы страны относились к этой теме, к перезапуску центров здоровья, как к тому, что абсолютно необходимо для вклада в показатель ожидаемой продолжительности жизни", - добавила вице-премьер.
