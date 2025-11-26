https://ria.ru/20251126/dispanserizatsiya-2057695957.html
Голикова рассказала о диспансерном наблюдении за факторами риска
Диспансерное наблюдение за факторами риска, индивидуальные программы здорового образа жизни прошли более 1,7 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:32:00+03:00
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова: 1,7 млн россиян прошли диспансерное наблюдение за факторами риска
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Диспансерное наблюдение за факторами риска, индивидуальные программы здорового образа жизни прошли более 1,7 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Сегодня диспансерное наблюдение за факторами риска и формирование индивидуальных программ здорового образа жизни прошло более 1,7 миллиона человек", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что почти один миллион из них прошел диспансеризацию непосредственно на рабочем месте, бизнес при этом инвестирует в собственные программы сохранения здоровья все чаще.
"Очень важно, чтобы все регионы страны относились к этой теме, к перезапуску центров здоровья, как к тому, что абсолютно необходимо для вклада в показатель ожидаемой продолжительности жизни", - добавила вице-премьер.