Голикова рассказала о диспансерном наблюдении за факторами риска

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Диспансерное наблюдение за факторами риска, индивидуальные программы здорового образа жизни прошли более 1,7 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

« "Сегодня диспансерное наблюдение за факторами риска и формирование индивидуальных программ здорового образа жизни прошло более 1,7 миллиона человек", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".

Она отметила, что почти один миллион из них прошел диспансеризацию непосредственно на рабочем месте, бизнес при этом инвестирует в собственные программы сохранения здоровья все чаще.