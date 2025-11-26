Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американский сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix выпустил трейлер нового документального фильма из четырех частей про жизнь скандально известного американского рэпера Шона Комбса (Diddy), продюсером выступил рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent.

"В новом четырехсерийном документальном фильме "Шон Комбс: Расплата" от исполнительного продюсера... Кертиса 50 Cent Джексона и режиссера, лауреата премии "Эмми" Александрии Стэплтон представлено ошеломляющее исследование жизни медиамагната, легенды музыки и осужденного преступника", - говорится в описании к трейлеру на сайте сервиса.

Согласно данным на сайте Netflix , премьера фильма состоится 2 декабря.

Ранее суд приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов за перевозку женщин для занятия проституцией.