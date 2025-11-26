Рейтинг@Mail.ru
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:46 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/diddy-2057574491.html
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy - РИА Новости, 26.11.2025
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy
Американский сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix выпустил трейлер нового документального фильма из четырех частей про жизнь скандально известного... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T04:46:00+03:00
2025-11-26T04:46:00+03:00
шоубиз
технологии
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
netflix
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973155373_0:201:2640:1686_1920x0_80_0_0_e085006cc24e9e2c0ede1840406ea25b.jpg
https://ria.ru/20251111/shon-2054179273.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052856141.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973155373_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_af2fd14dbd28f927a7f28fbfd0d01470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, netflix
Шоубиз, Технологии, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Netflix
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy

Netflix выпустил трейлер фильма про рэпера Diddy, продюсером выступил 50 Cent

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американский сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix выпустил трейлер нового документального фильма из четырех частей про жизнь скандально известного американского рэпера Шона Комбса (Diddy), продюсером выступил рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent.
"В новом четырехсерийном документальном фильме "Шон Комбс: Расплата" от исполнительного продюсера... Кертиса 50 Cent Джексона и режиссера, лауреата премии "Эмми" Александрии Стэплтон представлено ошеломляющее исследование жизни медиамагната, легенды музыки и осужденного преступника", - говорится в описании к трейлеру на сайте сервиса.
Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рэпер Diddy устроился помощником священника в тюрьме, сообщает CBS
11 ноября, 13:48
Согласно данным на сайте Netflix, премьера фильма состоится 2 декабря.
Ранее суд приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов за перевозку женщин для занятия проституцией.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
Рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Рэпер Diddy заявил, что Трамп помилует его в следующем году, сообщили СМИ
4 ноября, 23:12
 
ШоубизТехнологииНью-Йорк (город)Лос-АнджелесЛас-ВегасNetflix
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала