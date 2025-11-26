https://ria.ru/20251126/delo-2057824129.html
Прокуратура США прекратила дело против Трампа
2025-11-26T19:21:00+03:00
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Прокуратура штата Джорджия прекращает дело против президента США Дональда Трампа по обвинению в вмешательстве в президентские выборы 2020 года, говорится в ходатайстве о прекращении уголовного преследования от имени исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса.
"Настоящим штат в лице исполняющего обязанности окружного прокурора Питера Скандалакиса после тщательного изучения материалов дела, рассмотрения применимого законодательства и судебной практики, а также до передачи дела присяжным ходатайствует о вынесении решения nolle prosequi (прекращение делопроизводства - ред.) по следующей причине: в целях соблюдения интересов правосудия и обеспечения окончательности судебного решения", - говорится в документе.
Трампу вместе с еще 18 подзащитными вменяли попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировалось оказание давления на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений была снята.