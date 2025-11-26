https://ria.ru/20251126/chuvashiya-2057574922.html
В Чувашии из-за атаки БПЛА проводят эвакуацию
В Чувашии из-за атаки БПЛА проводят эвакуацию - РИА Новости, 26.11.2025
В Чувашии из-за атаки БПЛА проводят эвакуацию
Атака БПЛА совершена в Чувашии, проводится эвакуация населения, пострадавших нет, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
олег николаев (политик)
олег николаев (политик)
Специальная военная операция на Украине, Олег Николаев (политик)
