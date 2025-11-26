https://ria.ru/20251126/chp-2057554688.html
В Тамбове ввели временные ограничения для воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения для воздушных судов - РИА Новости, 26.11.2025
В Тамбове ввели временные ограничения для воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.11.2025
тамбов
В Тамбове ввели временные ограничения для воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов