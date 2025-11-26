Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах начали устанавливать стекла в разбитые при атаке БПЛА окна
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 26.11.2025
В Чебоксарах начали устанавливать стекла в разбитые при атаке БПЛА окна
В Чебоксарах начали устанавливать стекла в разбитые при атаке БПЛА окна
Установку стекол в окна, разбитые при атаке беспилотников в двух домах, начали в Чебоксарах, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав... РИА Новости, 26.11.2025
чебоксары
Специальная военная операция на Украине, Чебоксары
В Чебоксарах начали устанавливать стекла в разбитые при атаке БПЛА окна

В Чебоксарах начали устанавливать стекла в разбитые при атаке дронов окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Установку стекол в окна, разбитые при атаке беспилотников в двух домах, начали в Чебоксарах, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены два жилых дома в Чебоксарах, пострадали два человека, в том числе подросток, они в больнице, угрозы жизни нет.
"Специальные комиссии завершили работу по обходу жителей пострадавших домов, замеры окон завершены. Тщательно осмотрели каждое помещение, определяя, требуется ли полная замена рам или достаточно обновления стёкол. Первую партию стёкол и рам успели изготовить на заводе и уже приступили к установке - с утра были сформированы заявки, и предприятие приостановило основную деятельность, чтобы срочно застеклить все дома", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что параллельно ведётся восстановление коммуникаций и вентиляционных каналов: ремонтируют оптоволоконные сети и инженерные системы.
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
