В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Более 70 жильцов возвращаются в квартиры поврежденных при атаке БПЛА домов в Чебоксарах после проверки помещений специальными службами, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены 2 жилых дома в Чебоксарах, пострадали два человека, в том числе подросток, они в больнице, угрозы жизни нет.
«
"По поручению главы Чувашии Олега Николаева выехал в пункт временного размещения, куда доставлены жители эвакуированных домов после атаки БПЛА. Горожане сохраняют спокойствие и самообладание даже в столь непростых обстоятельствах… Убедился лично, что гражданам предоставлена качественная медицинская поддержка, горячее питание, необходимая психологическая помощь. В настоящее время более 70 жильцов уже возвращаются в свои квартиры после тщательной проверки помещений общего пользования специализированными службами", - написал Степанов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что правительство Чувашии готово оказать всю необходимую помощь пострадавшим и добавил, что администрация Чебоксары готова оперативно реагировать на любые запросы граждан.