В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА

"По поручению главы Чувашии Олега Николаева выехал в пункт временного размещения, куда доставлены жители эвакуированных домов после атаки БПЛА. Горожане сохраняют спокойствие и самообладание даже в столь непростых обстоятельствах… Убедился лично, что гражданам предоставлена качественная медицинская поддержка, горячее питание, необходимая психологическая помощь. В настоящее время более 70 жильцов уже возвращаются в свои квартиры после тщательной проверки помещений общего пользования специализированными службами", - написал Степанов в своем Telegram-канале.