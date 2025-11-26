Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/cheboksary-2057630414.html
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА
Более 70 жильцов возвращаются в квартиры поврежденных при атаке БПЛА домов в Чебоксарах после проверки помещений специальными службами, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:18:00+03:00
2025-11-26T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
чебоксары
владимир степанов
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, владимир степанов, олег николаев (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чебоксары, Владимир Степанов, Олег Николаев (политик)
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА

В Чебоксарах более 70 жильцов возвращаются в квартиры поврежденных БПЛА домов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Более 70 жильцов возвращаются в квартиры поврежденных при атаке БПЛА домов в Чебоксарах после проверки помещений специальными службами, сообщил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены 2 жилых дома в Чебоксарах, пострадали два человека, в том числе подросток, они в больнице, угрозы жизни нет.
«
"По поручению главы Чувашии Олега Николаева выехал в пункт временного размещения, куда доставлены жители эвакуированных домов после атаки БПЛА. Горожане сохраняют спокойствие и самообладание даже в столь непростых обстоятельствах… Убедился лично, что гражданам предоставлена качественная медицинская поддержка, горячее питание, необходимая психологическая помощь. В настоящее время более 70 жильцов уже возвращаются в свои квартиры после тщательной проверки помещений общего пользования специализированными службами", - написал Степанов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что правительство Чувашии готово оказать всю необходимую помощь пострадавшим и добавил, что администрация Чебоксары готова оперативно реагировать на любые запросы граждан.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧебоксарыВладимир СтепановОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала