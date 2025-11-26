Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА
10:11 26.11.2025
В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА
В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА
Специальные комиссии начали оценивать ущерб, нанесенный жилым домам в результате атаки беспилотников в Чебоксарах, вскоре начнутся работы по восстановлению... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
чебоксары
ленинский район
чебоксары
ленинский район
Происшествия
В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА

В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки беспилотников ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Специальные комиссии начали оценивать ущерб, нанесенный жилым домам в результате атаки беспилотников в Чебоксарах, вскоре начнутся работы по восстановлению повреждений, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.
Ранее власти региона сообщали о том, что ранним утром была совершена атака украинскими БПЛА, повреждены 2 жилых дома в Чебоксарах, пострадали два человека, в том числе подросток, они в больнице, угрозы жизни нет.
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА
09:31
09:31
"Ситуация стабилизировалась, и мы оперативно переходим к мерам поддержки и восстановления. Уже сейчас на месте к работе приступили 4 специальные комиссии для обследования жилищного фонда и оценки нанесённого ущерба. Основной акцент на ремонте оконных рам и стёкол, чтобы как можно скорее восстановить комфорт в домах жителей", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в состав комиссий вошли специалисты управы по Ленинскому району, представители управляющих компаний и члены советов многоквартирных домов.
"Комиссии тщательно обследуют пострадавшее имущество и в ближайшее время начнут работы по устранению повреждений. Мы координируем все усилия, чтобы восстановление прошло быстро и качественно", - подчеркнул Трофимов.
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дома
07:54
07:54
 
Происшествия
 
 
