В Чебоксарах начали оценивать ущерб от атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Специальные комиссии начали оценивать ущерб, нанесенный жилым домам в результате атаки беспилотников в Чебоксарах, вскоре начнутся работы по восстановлению повреждений, сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

"Комиссии тщательно обследуют пострадавшее имущество и в ближайшее время начнут работы по устранению повреждений. Мы координируем все усилия, чтобы восстановление прошло быстро и качественно", - подчеркнул Трофимов.