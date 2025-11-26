Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/cheboksary-2057596271.html
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 26.11.2025
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА
Двое пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:31:00+03:00
2025-11-26T09:31:00+03:00
происшествия
чебоксары
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
https://ria.ru/20251126/bpla-2057583467.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чебоксары, олег николаев (политик)
Происшествия, Чебоксары, Олег Николаев (политик)
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА

Минздрав: двое пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает минздрав республики.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что ранним утром в результате атаки украинскими БПЛА были повреждены два жилых дома, пострадали два человека.
"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА на Чебоксары пострадали двое жителей, в том числе один несовершеннолетний. Они получают квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара. Угрозы жизни нет", - сообщается в Telegram-канале Минздрава Чувашии.
Отмечается, что жители из эвакуированных домов доставлены в пункт временного размещения.
"На месте работают психологи и дежурят медицинские работники. Маломобильные пациенты находятся под наблюдением медиков и размещены в медицинских организациях", - отмечается в сообщении.
Город Чебоксары, Республика Чувашия - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Жильцов микрорайона в Чебоксарах эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА
07:47
 
ПроисшествияЧебоксарыОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала