В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА
В Чебоксарах госпитализировали двух пострадавших при атаке БПЛА
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает минздрав республики.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев
сообщил о том, что ранним утром в результате атаки украинскими БПЛА были повреждены два жилых дома, пострадали два человека.
"По предварительной информации, в результате атаки БПЛА на Чебоксары
пострадали двое жителей, в том числе один несовершеннолетний. Они получают квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара. Угрозы жизни нет", - сообщается в Telegram-канале Минздрава Чувашии.
Отмечается, что жители из эвакуированных домов доставлены в пункт временного размещения.
"На месте работают психологи и дежурят медицинские работники. Маломобильные пациенты находятся под наблюдением медиков и размещены в медицинских организациях", - отмечается в сообщении.