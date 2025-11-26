Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Жительница села Поповка Сакского района Крыма Евгения Стельмахова рассказала РИА Новости, что нашла на берегу моря бутылку с трогательным посланием на турецком языке и теперь ищет его автора.

Евгения работает инженером по охране окружающей среды природного парка "Ойбурский" на западном побережье Крыма

"При уборке побережья неожиданно наткнулась на удивительную находку - маленькую бутылочку, не больше 10 сантиметров. Сначала подумала, обычный мусор, но затем присмотрелась и увидела в ней послание. Со мной первый раз такое случается. Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет", - сказала Стельмахова.

"Друзья помогли с переводом. Послание оказалось на турецком языке. Бумага не обычная, не офисная, очень похожа на акварельную, плотная. Бутылка, судя по всему, брошена в море в этом году, так как не успела обрасти водорослями и ракушками, да и крышка не ржавая", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, записка датирована 1 сентября, но год определить не удалось, так же, как и отправителя.