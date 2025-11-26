Рейтинг@Mail.ru
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием - РИА Новости, 26.11.2025
11:07 26.11.2025
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием
Жительница села Поповка Сакского района Крыма Евгения Стельмахова рассказала РИА Новости, что нашла на берегу моря бутылку с трогательным посланием на турецком...
республика крым
сакский район
турция
общество
республика крым
сакский район
турция
Новости
республика крым, сакский район, турция, общество
Республика Крым, Сакский район, Турция, Общество
Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием

Жительница Крыма нашла на берегу моря бутылку с посланием на турецком

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Жительница села Поповка Сакского района Крыма Евгения Стельмахова рассказала РИА Новости, что нашла на берегу моря бутылку с трогательным посланием на турецком языке и теперь ищет его автора.
Евгения работает инженером по охране окружающей среды природного парка "Ойбурский" на западном побережье Крыма.
"При уборке побережья неожиданно наткнулась на удивительную находку - маленькую бутылочку, не больше 10 сантиметров. Сначала подумала, обычный мусор, но затем присмотрелась и увидела в ней послание. Со мной первый раз такое случается. Раньше только в книгах читала. Такой случай один на миллион и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет", - сказала Стельмахова.
По ее мнению, бутылка, скорее всего, приплыла из Турции, проделав путь через все Черное море.
"Друзья помогли с переводом. Послание оказалось на турецком языке. Бумага не обычная, не офисная, очень похожа на акварельную, плотная. Бутылка, судя по всему, брошена в море в этом году, так как не успела обрасти водорослями и ракушками, да и крышка не ржавая", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, записка датирована 1 сентября, но год определить не удалось, так же, как и отправителя.
"Текс очень эмоциональный и трогательный. В нем звучат пожелания мира, счастья, любви, благословения, красоты, здоровья и помощи божьей не только для себя, но и всем окружающим. Снизу нарисовано сердце и три семерки, я так понимаю, символ удачи. Теперь я ищу автора, чтобы сказать, что его послание дошло, о нем узнали. Символично, что бутылочку выбросило на крымское побережье, где умеют ценить мир, а также уважительное и бережное отношение к людям и природе", - сказала Стельмахова.
Республика КрымСакский районТурцияОбщество
 
 
