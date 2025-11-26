https://ria.ru/20251126/britaniya-2057562121.html
СМИ: британские военные приостановили использование бронемашин Ajax
Вооруженные силы Великобритании приостановили использование боевых бронированных машин Ajax на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у военнослужащих во время РИА Новости, 26.11.2025
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости.
Вооруженные силы Великобритании приостановили использование боевых бронированных машин Ajax
на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у военнослужащих во время испытаний, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского министерства обороны.
В начале ноября Sky News сообщил, что британские военнослужащие вынуждены были обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний Ajax. Изначально в министерстве обороны заявили, что "небольшое число" военнослужащих сообщило о проблемах после испытаний, однако "никаких систематических проблем не было выявлено".
"Британская армия распорядилась приостановить использование своей новой боевой бронированной машины Ajax после того, как "около 30" солдат пострадали от вибрации и проблем со слухом после учений", - сообщает телеканал.
Использование Ajax было приостановлено на две недели.
Как сообщили ранее британские СМИ, внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчёт по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.
Британское правительство ранее сообщало, что Ajax стала результатом совместных разработок британских ВС, британской оборонной компании DE&S и американской оборонной компании General Dynamics
, а в ее производстве задействовано более 230 компаний.