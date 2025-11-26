СМИ: британские военные приостановили использование бронемашин Ajax

В начале ноября Sky News сообщил, что британские военнослужащие вынуждены были обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний Ajax. Изначально в министерстве обороны заявили, что "небольшое число" военнослужащих сообщило о проблемах после испытаний, однако "никаких систематических проблем не было выявлено".

"Британская армия распорядилась приостановить использование своей новой боевой бронированной машины Ajax после того, как "около 30" солдат пострадали от вибрации и проблем со слухом после учений", - сообщает телеканал.

Как сообщили ранее британские СМИ, внутреннее расследование, опубликованное в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. Кроме того, отчёт по охране труда и технике безопасности выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не были приостановлены до ноября 2020 года.