Рейтинг@Mail.ru
Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 26.11.2025 (обновлено: 17:35 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/britanija-2057787455.html
Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году
Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году - РИА Новости, 26.11.2025
Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году
Власти Великобритании намерены с помощью повышения налогов привлекать в казну дополнительные 26 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно к 2030 году, говорится в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:29:00+03:00
2025-11-26T17:35:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg
https://ria.ru/20251124/velikobritaniya-2057256680.html
https://ria.ru/20250905/britaniya-2040032396.html
https://ria.ru/20250904/ekonomika-2039718993.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e091c4c39e1bceabbb85cdde52c906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году

Власти Британии поднимут налоги на 26 млрд фунтов на фоне дыры в бюджете

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании намерены с помощью повышения налогов привлекать в казну дополнительные 26 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно к 2030 году, говорится в докладе Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).
Публикация доклада OBR приурочена к презентации бюджетного плана на следующий год главой британского минфина страны Рэйчел Ривз.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Британии признали исход миллиардеров из страны
24 ноября, 20:53
"В рамках бюджетного плана налоги будут повышены на 26 миллиардов фунтов стерлингов к 2029-30 годам путем замораживания пороговых уровней налогообложения физических лиц и множества более мелких мер, а также доведения налоговых поступлений до рекордно высокого уровня в 38% ВВП в 2030-31 годах", - говорится в докладе.
Как заявила в ходе презентации бюджетного плана Ривз, речь идет, в частности, о повышении налога на частную недвижимость стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов на 2,5 тысячи фунтов в год, а на дома стоимостью более 5 миллионов фунтов стерлингов – на 7,5 тысяч фунтов в год. Также планируется обложить налогом пенсионные отчисления, вычитаемые из зарплаты, которые превышают 2 тысяч фунтов в год, ввести акцизный сбор на электромобили на основе пробега и брать налоги с онлайн-казино.
Министр также на три года продлила действие моратория на изменение пороговых значений подоходного налога, что, как отмечают аналитики, приведет к более высоким налогам для многих налогоплательщиков. Эксперты также отмечают в британских СМИ, что объявленное повышение налогов стала третьим по величине с 2010 года.
Британский политик Анджела Рэйнер - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Зампремьера Британии ушла в отставку после налогового скандала
5 сентября, 15:50
При этом Ривз заявила, что не нарушила предвыборные обещания лейбористов не поднимать налоги.
"Мы снизили стоимость жизни, снизив счета и заморозив цены, и все это при соблюдении всех наших обязательств в рамках предвыборного манифеста", - заявила она.
Британский минфин в преддверии бюджетного заявления столкнулся с проблемой закрытия "дыры" в бюджете в десятки миллиардов фунтов стерлингов. Дефицит бюджета образовался из-за роста обслуживания госдолга, роста социальных выплат, в том числе расходов на помощь с оплатой дорожающих коммунальных услуг малоимущим, а также из-за стагнации экономики и снижения производительности.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Британские компании стремительно сокращают число рабочих мест, пишет FT
4 сентября, 17:01
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала