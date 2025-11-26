Британия увеличит налоги на 26 миллиардов фунтов к 2030 году

ЛОНДОН, 26 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании намерены с помощью повышения налогов привлекать в казну дополнительные 26 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно к 2030 году, говорится в Власти Великобритании намерены с помощью повышения налогов привлекать в казну дополнительные 26 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно к 2030 году, говорится в докладе Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR).

Публикация доклада OBR приурочена к презентации бюджетного плана на следующий год главой британского минфина страны Рэйчел Ривз.

"В рамках бюджетного плана налоги будут повышены на 26 миллиардов фунтов стерлингов к 2029-30 годам путем замораживания пороговых уровней налогообложения физических лиц и множества более мелких мер, а также доведения налоговых поступлений до рекордно высокого уровня в 38% ВВП в 2030-31 годах", - говорится в докладе.

Как заявила в ходе презентации бюджетного плана Ривз, речь идет, в частности, о повышении налога на частную недвижимость стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов на 2,5 тысячи фунтов в год, а на дома стоимостью более 5 миллионов фунтов стерлингов – на 7,5 тысяч фунтов в год. Также планируется обложить налогом пенсионные отчисления, вычитаемые из зарплаты, которые превышают 2 тысяч фунтов в год, ввести акцизный сбор на электромобили на основе пробега и брать налоги с онлайн-казино.

Министр также на три года продлила действие моратория на изменение пороговых значений подоходного налога, что, как отмечают аналитики, приведет к более высоким налогам для многих налогоплательщиков. Эксперты также отмечают в британских СМИ, что объявленное повышение налогов стала третьим по величине с 2010 года.

При этом Ривз заявила, что не нарушила предвыборные обещания лейбористов не поднимать налоги.

"Мы снизили стоимость жизни, снизив счета и заморозив цены, и все это при соблюдении всех наших обязательств в рамках предвыборного манифеста", - заявила она.