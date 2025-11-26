В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Беспилотники атаковали Чебоксары, есть пострадавшие, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

два жителя , один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", — написал он в "Пострадали, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", — написал он в Telegram-канале

По его словам, удар ВСУ на город был массированным, повреждены два жилых дома.

Николаев заверил, что ситуация под контролем, угроза атаки отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы. Жильцы, временно эвакуированные из поврежденных зданий, уже возвращаются обратно.

« "Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается", — добавил руководитель региона.

В свою очередь, врио главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что жильцов в одном из микрорайонов Ленинского района эвакуировали в школу, специалисты оценят ущерб и устранят повреждения. Позднее власти сняли ограничения для движения транспорта, введенные в части города.

Накануне одной из самых продолжительных и массированных атак БПЛА подверглись южные регионы России. В Таганроге и Неклиновском районе в Ростовской области погибли три человека, еще восемь получили ранения. На Кубани пострадали девять человек.