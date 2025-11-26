Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 26.11.2025 (обновлено: 08:50 26.11.2025)
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дома
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дома
Беспилотники атаковали Чебоксары, есть пострадавшие, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 26.11.2025
Машина скорой помощи в Чувашии
Машина скорой помощи в Чувашии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи в Чувашии. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Беспилотники атаковали Чебоксары, есть пострадавшие, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, удар ВСУ на город был массированным, повреждены два жилых дома.
Николаев заверил, что ситуация под контролем, угроза атаки отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы. Жильцы, временно эвакуированные из поврежденных зданий, уже возвращаются обратно.
"Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается", — добавил руководитель региона.

В свою очередь, врио главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что жильцов в одном из микрорайонов Ленинского района эвакуировали в школу, специалисты оценят ущерб и устранят повреждения. Позднее власти сняли ограничения для движения транспорта, введенные в части города.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Мэр Новороссийска показал последствия атаки ВСУ
Вчера, 17:43
Накануне одной из самых продолжительных и массированных атак БПЛА подверглись южные регионы России. В Таганроге и Неклиновском районе в Ростовской области погибли три человека, еще восемь получили ранения. На Кубани пострадали девять человек.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия наносит ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
