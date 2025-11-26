Жильцов микрорайона в Чебоксарах эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Жильцов в одном из микрорайонов Ленинского района в Чебоксарах эвакуировали в школу после атаки БПЛА, после проведения работ экстренных служб будет оценен ущерб и восстановлены повреждения, сообщил временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов.

Трофимов также сообщил, что в связи с атакой БПЛА введены временные ограничения на движение всех транспортных средств по проспекту И. Яковлева от железнодорожного вокзала по пересечения с улицей Ленинского комсомола, по проспекту Мира. Организован объезд.