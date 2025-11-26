Жильцов микрорайона в Чебоксарах эвакуировали в ПВР после атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Жильцов в одном из микрорайонов Ленинского района в Чебоксарах эвакуировали в школу после атаки БПЛА, после проведения работ экстренных служб будет оценен ущерб и восстановлены повреждения, сообщил временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ранним утром была совершена атака украинскими БПЛА, проводится эвакуация населения, пострадавших нет.
"В школу микрорайона эвакуированы жильцы близлежащих домов. Питьевой режим, питание обеспечивается. Ведется разъяснительная работа о дальнейшем порядке действий, оказывается необходимая медицинская и консультационная помощь. В школе дежурит бригада скорой помощи", - написал Трофимов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после проведения всех работ экстренными службами власти приступят к оценке ущерба и восстановлению повреждений, и посоветовал звонить в управу Ленинского района.
Трофимов также сообщил, что в связи с атакой БПЛА введены временные ограничения на движение всех транспортных средств по проспекту И. Яковлева от железнодорожного вокзала по пересечения с улицей Ленинского комсомола, по проспекту Мира. Организован объезд.