В Ростовской области отразили атаку БПЛА, пострадала женщина
2025-11-26T22:18:00+03:00

Отражена атака БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, поврежден частный дом, стеклом ранена женщина, сообщил губернатор региона Юрий...
специальная военная операция на украине
таганрог
неклиновский район
ростовская область
юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Неклиновский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку БПЛА, пострадала женщина
