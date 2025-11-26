Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку БПЛА, пострадала женщина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 26.11.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА, пострадала женщина
Отражена атака БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, поврежден частный дом, стеклом ранена женщина, сообщил губернатор региона Юрий... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
таганрог
неклиновский район
ростовская область
юрий слюсарь
таганрог, неклиновский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Неклиновский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отражена атака БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, поврежден частный дом, стеклом ранена женщина, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе. Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Жительница поселка получила ранения от осколков стекла. Ей оказана медицинская помощь на месте", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что отражение атаки продолжается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогНеклиновский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
