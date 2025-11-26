Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили наркозно-дыхательное оборудование на сумму почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Такие аппараты имеют широкий спектр применения: оказание помощи пациентам в реанимациях, использование в операционных, в неонатологии и педиатрии.

"Наркозно-дыхательное оборудование применяется в различных ситуациях, когда важно обеспечить пациенту необходимую анестезию и вентиляцию легких. Его поступление в больницы позволяет специалистам на высоком уровне оказывать необходимую пациентам медицинскую помощь", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что с начала года в стационары Подмосковья поставили 157 единиц такой медтехники на сумму почти 1,2 миллиарда рублей.

Оборудование поступило в 32 медицинские организации региона, в том числе в Балашихинскую, Коломенскую, Одинцовскую, Подольскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Химкинскую и другие больницы.