Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
Новости Подмосковья
 
14:13 26.11.2025
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
2025-11-26T14:13:00+03:00
2025-11-26T14:13:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
© iStock.com / BoylosoДевушка в больничной палате
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© iStock.com / Boyloso
Девушка в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили наркозно-дыхательное оборудование на сумму почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такие аппараты имеют широкий спектр применения: оказание помощи пациентам в реанимациях, использование в операционных, в неонатологии и педиатрии.
"Наркозно-дыхательное оборудование применяется в различных ситуациях, когда важно обеспечить пациенту необходимую анестезию и вентиляцию легких. Его поступление в больницы позволяет специалистам на высоком уровне оказывать необходимую пациентам медицинскую помощь", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала года в стационары Подмосковья поставили 157 единиц такой медтехники на сумму почти 1,2 миллиарда рублей.
Оборудование поступило в 32 медицинские организации региона, в том числе в Балашихинскую, Коломенскую, Одинцовскую, Подольскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Химкинскую и другие больницы.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
