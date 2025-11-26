https://ria.ru/20251126/bolnitsa-2057709560.html
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 26.11.2025
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
Больницы Подмосковья получили наркозно-дыхательное оборудование на сумму почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:13:00+03:00
2025-11-26T14:13:00+03:00
2025-11-26T14:13:00+03:00
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979643406_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_dd22b2b90965354e71e368e426c178a1.jpg
https://ria.ru/20251125/vrach-2057453765.html
https://ria.ru/20251126/spravka-2057626758.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979643406_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12053560850f4bf8d7a0c28db0544e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Больницы Подмосковья получили аппараты для наркоза на 1,2 млрд рублей
В больницы Подмосковья поступило новое наркозно-дыхательное оборудование
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Больницы Подмосковья получили наркозно-дыхательное оборудование на сумму почти 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такие аппараты имеют широкий спектр применения: оказание помощи пациентам в реанимациях, использование в операционных, в неонатологии и педиатрии.
"Наркозно-дыхательное оборудование применяется в различных ситуациях, когда важно обеспечить пациенту необходимую анестезию и вентиляцию легких. Его поступление в больницы позволяет специалистам на высоком уровне оказывать необходимую пациентам медицинскую помощь", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала года в стационары Подмосковья поставили 157 единиц такой медтехники на сумму почти 1,2 миллиарда рублей.
Оборудование поступило в 32 медицинские организации региона, в том числе в Балашихинскую, Коломенскую, Одинцовскую, Подольскую, Пушкинскую, Орехово-Зуевскую, Химкинскую и другие больницы.
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.